Salihli OSB, Vali Deniz başkanlığında toplandı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda Vali Deniz başkanlığında gerçekleştirilen yılın 2. müteşebbis heyet toplantısına, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Toplantıda Vali Deniz’e, 1. etap ve 2. etap ile Endüstriyel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi hakkında bilgiler verilirken, ayrıca idari bina ve sosyo kültürel etkinlik merkezi hakkında bilgiler aktarıldı.

Altı aylık denetçi raporlarının görüşüldüğü toplantı dilek ve temenniler ile son buldu.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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