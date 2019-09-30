Büyükşehir vatandaşın acı gününde de yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, vatandaşların en acılı günlerinde yanında oluyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün göreve gelmesiyle birlikte başlatılan taziye ikram hizmeti kapsamında, 2019 yılı içinde 1377 aileye helvaekmek ikramı, 1442 aileye pideayran ikramı yapıldı.

Vatandaşların en acı günlerinde yanında olan ve ‘Acınız Acımızdır’ sloganıyla taziye ikram hizmetini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, 2019 yılında da bu hizmetini başarıyla sürdürdü. Hizmetle ilgili bilgi veren Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığımızca, şehrimizde vefat eden hemşehrilerimizin ailelerine taziye ikram hizmeti sunulmaktadır. Bu kapsamda defin işleminin yapılacağı mezarlığa helva, ekmek ikramı ile taziyenin yapılacağı adrese pide ayran ikramı daire başkanlığımızca görevlendirilmiş olan personellerimizce teslim edilmektedir. 2019 yılı içerisinde 1377 aileye helvaekmek ikramı, 1442 aileye pideayran ikramı yapılmıştır” dedi.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:25

AKŞAM 19:02

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.