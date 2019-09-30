Hemzemin geçitte trenin altında kalarak öldü

- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı zihinsel engelli Murat Çelik (48) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeşilkavak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Demir yolundan karşıya geçmeye çalışan zihinsel engelli Murat Çelik'e, makinist Seyfi G.'nin kullandığı 32601 sefer sayılı İzmirUşak yolcu treni çarptı. Ağır yaralı halde sağlık görevlilerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
MANİSA
01 Ekim 2019 Salı
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