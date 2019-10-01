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- MANİSA´nın Şehzadeler ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Koçak'a (76), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Manisa-Uşak D250 karayolunda meydana geldi. Tanyel Ç. (46) yönetimindeki 34 HK 4102 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen Asım Koçak'a çarptı. Asım Koçak çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bu arada çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön tarafının parçalandığı görüldü. Koçak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

TIR sürücüsü Tanyel Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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