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Dünya üçüncüsüne çiçekli karşılama

İHA

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda +70 kiloda bronz madalya kazanan Manisalı milli judocu Hilal Öztürk, İzmir Adnan Menderes Havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Dünya üçüncüsüne çiçekli karşılama

Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Şampiyonası'nda +70 kiloda bronz madalya kazanan Manisalı milli judocu Hilal Öztürk, İzmir Adnan Menderes Havalimanında çiçeklerle karşılandı.
Karşılama törenine Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Salihli Belediyespor Kulüp Başkanı Rasim Paşa, Belediyespor Judo Takımı Antrenörü Özlem Akın Ayaz ile Belediyespor Altyapı Sorumlusu Cengiz Yılmaz katıldı.
Ümitler Dünya Şampiyonası’nda Ayyıldızlı forma ile hem ülkemizi hem de Salihli Belediyespor Judo Takımı için mücadele ettiğini belirten Milli sporcu Hilal Öztürk, “Şampiyonada dünya 3'üncüsü olarak ülkemi ve Salihli Belediyespor’u başarıyla temsil ettim. Belediyespor Judo Takımına her zaman destek olan başta Belediye Başkanımız Zeki Kayda olmak üzere antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum. İnşallah, dünya şampiyonluğunu da kazanarak ülkeme ve Salihlimize daha büyük sevinçler yaşatmak istiyorum” dedi.
64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocunun katılımı ile Kazakistan'ın Almatı kentindeki Baluan Shlok Spor Salonu'nda yapılan Ümitler Dünya Şampiyonası'nda Ayyıldızlı forma ile tatamiye çıkan Salihli Belediyespor Judo Takımı'nın başarılı sporcusu Hilal Öztürk, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Hollandalı Carmen Dijkstra karşısında ipponla galip gelip, çeyrek finalist oldu. Japon İon Yamaki'ye altın skorda yenilen Öztürk repesaja kaldı. İtalyan Asya Tavano'yu 30 saniyede ipponla yenen Hilal Öztürk, bronz madalya için Fransız Liz Ngelebeya ile yaptığı karşılaşmayı ipponla kazanarak dünya üçüncüsü olup, bronz madalyanın sahibi olmuştu.

MANİSA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:18
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