Turgutlu Belediyesi sınavlara hazırlıyor

Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Polis Mesleki Eğitim Merkezi Hazırlık Kursları (POMEM) Askeri Okullara yönelik hazırlık kursları ile Beden Eğitim Spor Yüksek Okulları’na (BESYO) yönelik hazırlık kursları kayıtlarına başladı. Kayıtlar Sosyal İşler Müdürlüğü’ne yapılırken vatandaşların daha detaylı bilgi için 0236 313 21 20 nolu telefonu arayarak da bilgi alabilecekleri açıklandı.

Turgutlu Belediyesi bu yıl ilk defa düzenleyecek olduğu kurslar ile vatandaşları POMEM, BESYO ve Askeri Okullara hazırlayacak. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara kayıtların başladığı bildirilirken, kurslar kapsamında bu sınavlara hazırlanan gençlere kuvvet ve kondisyon çalışmaları, sözlü mülakat ile ilgili soru çözümleri ve parkur çalışmaları konusundan hazırlıklar verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekleri ya da 0236 313 21 20 nolu telefonu arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

MANİSA 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:37

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