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Forum Magnesia yeni yılda araba sahibi yapacak

İHA

Manisa'nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Forum Magnesia 2020 yılını müşterilerine vereceği son model bir araba ile karşılayacak. 1 Ekim31 Aralık tarihleri arasında 100 TL ve katlarında alışveriş yapan herkesin araba çekilişine katılma hakkı kazanacağını kaydeden Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Özgür Tekdemir çekilişin 11 Ocak 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Forum Magnesia yeni yılda araba sahibi yapacak

Manisa’nın ilk ve tek alışveriş merkezi olan Forum Magnesia 2020 yılını müşterilerine vereceği son model bir araba ile karşılayacak. 1 Ekim31 Aralık tarihleri arasında 100 TL ve katlarında alışveriş yapan herkesin araba çekilişine katılma hakkı kazanacağını kaydeden Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Özgür Tekdemir çekilişin 11 Ocak 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Manisa’nın çekim merkezi olan Forum Magnesia 2020 yılını müşterilerine vereceği son model bir arabayla karşılayacak. Forum Magnesia Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Özgür Tekdemir kampanya kuralları hakkında bilgi vererek, “Bu kampanya Multi Magnesia Emlak Geliştirme ve Yatırım LTD. ŞTİ adına Milli Piyango İdaresi’nin 13.09.2019 tarih ve 24951361255.01.02E.8639 sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Kampanya 01.10.2019 saat: 10.00 31.12.2019 saat: 22.00 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Kampanya tarihleri arasında tek seferde 100 TL ve katları tutarında ki her 100 TL’ye 1 çekiliş hakkı verilecek, alışveriş yaparak kampanya danışma bankosuna gidip fiş veya faturalarını onaylatan bireysel müşterilere, üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum tarihi, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecektir. 01.10.2019 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyada Volvo V 40 T3FWD Inscription 2019 model araç, 11.01.2020 tarihinde yapılacak çekiliş sonucu hediye edilecektir.” dedi.
Forum Magnesia Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, döviz bürosu işlemleri, TL dakika yüklemeleri, sabitmobil hatlı telefon faturası ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri, tütün ve tütün mamülleri ile alkollü içecek ve şans oyunları harcamalarının kampanyaya dahil olmadığını kaydeden Tekdemir, kampanyanın bireysel müşterilere yönelik olduğunu ve tüzel kişilerin katılamayacağını açıkladı.
Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden tüketicilerin çekiliş haklarının da iptal edileceğini kaydeden Tekdemir, ikramiye tesliminde fiş, fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazının zorunlu olduğunun altını çizdi.
Tekdemir açıklamasını şöyle tamamladı: “Multi Magnesia Emlak Geliştirme ve Yatırım LTD. ŞTİ. ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları, Forum Magnesia AVM içerisindeki tüm mağaza sahipleri ve mağaza çalışanları ile 18 yaşından küçük olan kişiler düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. İkramiyeye konu olan eşya ve hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanyamız hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyenler Forum Magnesia 1. katta bulunan stanttan ve forummagnesia.com web sitesinden edinilebilir.”
Forum Magnesia Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mine Tekin de son model araba şansını yakalamak için tüm Manisalıları alışverişe davet etti.

MANİSA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
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