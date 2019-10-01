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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli eğitim ve trafik timlerinden servis sürücülerine seminer

İHA

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Kula Jandarma Komutanlığı, merkez ve mahallelerde çalışan okul servis şoförlerine eğitim semineri verdi.

Milli eğitim ve trafik timlerinden servis sürücülerine seminer

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Kula Jandarma Komutanlığı, merkez ve mahallelerde çalışan okul servis şoförlerine eğitim semineri verdi.
15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen eğitim semineri, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, okul servislerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlisi Trafik Polisi Murat Söğüt ve Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır tarafından verildi.
25 Ekim 2017 tarihinde ’Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde değişen yönetmelikler ile ilgili bilgi veren Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, değişen yönetmeliklerde uyulması gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu. Yönetmeliğin değiştiği günden itibaren Kula’daki servis şoförlerinin neredeyse tamamının bu kurallara uyduğunu, ama bazı noktalarda hafif kusurlu eksiklikler olduğunu ifade eden Sümen, yeni yönetmeliğe göre uyulmayan konular hakkında servis şoförlerini uyardı.
Mevzuat gereği okul taşıtlarında olması gereken araç, gereç ve uyarı levhaları ile ilgili bilgiler veren okul servislerinden sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Ekiz, okul öğrenci servislerinde "okul taşıtı" ve "dur" levhasının mutlaka olması gerektiğinin altını çizdi. Trafik polisleri ve Jandarma Trafik timleri ile ortaklaşa yürüttükleri çalışmalar kapsamında okul servis araçlarını herhangi bir aksaklığa neden olmaması için yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, şehir içi özel taşımacılık yapan şoförlere de kanunlar hakkında uyarılarda bulundu.
Mahalleler arasında öğrenci taşıyan servis şoförlerinin sıkı denetimlerinin devam ettiğini söyleyen Kula İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik tim komutanı Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır ise, servis kazaları, araç sürücüsünün araç hareket halinde iken cep telefonu kullanması, aşırı hız, öğrencilerin ve araç sürücüsünün emniyet kemeri takarak bu alışkanlığın çocuklara aşılanmasını sürücülere aktardı.
Şehir içi taşımacılıklarda rastlanan bazı aksaklıklardan bahseden Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği görevlisi Trafik Polisi Murat Söğüt, öğrencilerin can ve mal güvenliği açısından servis şoförlerinin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Her öğrencinin kendilerine bir can emaneti olduğunun altını çizen Söğüt, şehir için taşımacılık yapan servis şoförlerine yeni yönetmelik ve uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulundu. Sürücünün ve okul yönetiminin yükümlülüğü ve öğrencilerin emniyet kemeri takma zorunluluğu hakkında da bilgiler veren Söğüt, servis sürücülerinin araç içinde olumlu davranışlarda bulunmaları, argo konuşmamaları, öğrencilerin belirlenen güzergahlar dışında farklı yerlerde inme veya alışveriş ve benzeri nedenlerle aracı durdurma talebi kabul edilmeyeceğini, servislerde öğrenciden başka kişiler taşınmayacağını, sağlık çantası ve trafik setinin mutlaka bulundurulması gerektiğini, taşıtta aracın okul taşıtı olduğunu belirten levhalar ile kırmızı ışıklı “Dur” işareti bulundurması gerektiğini ifade etti. Servis araçlarının bakım ve onarımı 6 ayda bir yapılması konusunda da vurgu yapan Söğüt, taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre periyodik muayeneleri düzenli takip edilmesi, öğrencileri güvenli bir şekilde araca bindirmek ya da indirmek için trafik de dikkate alınarak uygun yer seçilmesi, öğrencilerin araca bindiğinde kapıların mutlaka kapatılması ve öğrencilerin camlardan sarkmaması için kesinlikle camların kapalı tutulması konusunda uyarılarda bulundu.

MANİSA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:18
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