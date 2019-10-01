Yunusemre kış tekvando kursları başladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Çocukları spora yönlendiren Yunusemre Belediyespor, kış dönemi tekvando kurslarını da başlattı.

Yunusemre Belediyespor kış tekvando kursları başladı. Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Antrenörler Serap Aydeniz ve Zekai Demir rehberliğinde Uzak Doğu sporunu öğrenecek öğrenciler için kurslar, Muradiye Sosyal Tesislerde hafta sonları saat 10.0012.00, Gediz Spor Tesisleri’nde de pazartesi salı ve perşembe günleri saat 16.3018.00 arasında yapılacak. 513 yaş arası öğrencilerin kayıt yaptırabileceği kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Tekvando Antrenörü Serap Aydeniz, başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti. Aydeniz en büyük destekçileri Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür ederken; kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 444 62 09 nolu çağrı merkezini arayabileceklerini ya da Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvurabileceğini söyledi.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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