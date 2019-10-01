Alaşehir'de hem tasarruf hem hizmet yapılıyor Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 87 mahallenin muhtarıyla buluştu Göreve başladığı günden bugüne birçok alanda tasarruf yaptıklarını açıklayan Başkan Öküzcüoğlu tasarrufla birlikte hizmetlerin de artarak devam ettiğini söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alaşehir'de hem tasarruf hem hizmet yapılıyor Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 87 ...

İHA

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 87 mahalle muhtarıyla buluşarak göreve başladıkları günden bugüne sağladıkları tasarrufları ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Muhtarlarla hem dertleşen hem de sorunları dinleyen Başkan Öküzcüoğlu 6 aylık görev süresindeki çalışmalardan bahsetti.

Alaşehir'de hem tasarruf hem hizmet yapılıyor Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 87 mahallenin muhtarıyla buluştu Göreve başladığı günden bugüne birçok alanda tasarruf yaptıklarını açıklayan Başkan Öküzcüoğlu tasarrufla birlikte hizmetlerin de artarak devam ettiğini söyledi

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 87 mahalle muhtarıyla buluşarak göreve başladıkları günden bugüne sağladıkları tasarrufları ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Muhtarlarla hem dertleşen hem de sorunları dinleyen Başkan Öküzcüoğlu 6 aylık görev süresindeki çalışmalardan bahsetti.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kadın Kooperatifinde ilçedeki 87 mahallenin muhtarını kahvaltıda ağırladı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Yenice Mahallesi Muhtarı Alaşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu, "Sizleri burada görmekten mutlu olduk, dertlerimizi, sorunlarımızı belediye başkanımıza anlatmak için, birbirimizle daha yakın diyalog kurabilmek için burada toplandık, hepinize teşekkür ederim." dedi.
Toplantıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemizi 4 belediyenin borcundan daha fazla bir borçla devir aldık ama bahane üretmiyoruz, bizim işimiz hizmet üretmek, hem borç ödeyeceğiz, hem de hizmet vereceğiz. Ben meydanlarda verdiğim sözün arkasındayım, çalmayacağım, çaldırmayacağım, bütün çalışmalarımız şeffaf olacak, içiniz rahat olsun" dedi.
Seçim kampanyalarında şeffaf olacaklarına dair söz verdiklerini kaydeden Başkan Öküzcüoğlu, "Kampanyalarımızda söz vermiştik, 'Şeffaf olacağız' dedik. Şeffaflıkta belediyemizin içini dışını göreceksiniz, ekonomisini, neyi, nereden aldığımızı göreceksiniz. Ramazan ayında her gün bir mahallede olmak üzere 30 mahallede 8501000 kişiye iftar yemeği verdik, önümüzdeki yıl diğer 30 mahallemizde olmak üzere sırayla tüm mahallelerimizde iftar yemeği vereceğiz. 87 mahalleyi ziyaret etmek, sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ama son 10 günde 6 bin 200 kilometre yol yaptık. Ankara, İzmir, İstanbul, Manisa ve Antalya gibi şehirleri ziyaret ederek Alaşehir'imize bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Gittiğimiz hiçbir yerden de boş dönmüyoruz. Daha dün 11 tane çöp temizleme aracımızı hizmete soktuk. Bunların tanesi 400500 bin lira. Hepsini hibe olarak aldık. Bu çalışmaların sebebi neydi? Daha önce şoförünü biz veriyoruz, maaşını biz ödüyoruz, sigortasını biz yapıyoruz, elemanları bizden olan 23 tane araca aylık kira olarak 700 bin lira para ödüyorduk. Bu firmaya bizim şu anda 23 trilyon borcumuz var. Ödenememiş paraları devir aldık, ödenememiş paralar, ama tabii ki ödeyeceğiz. Şu anda ne yapıyoruz? Artık biz kendi araçlarımızla Alaşehir'imizi temizleyeceğiz. Buradan yıllık 35 milyon gibi tasarruf sağlayacağız." dedi.

Elektrikte ve mazotta da tasarruf sağlandı
Belediyeyi devir aldıklarında belediye üzerine 350 tane elektrik abonesi olduğunu ve bunları inceleme altına aldıklarını kaydeden Başkan Öküzcüoğlu, "Bunların 70 tanesi belediyenin yetki ve sorumluluğunun dışında kullanılıyor. Bunları iptal ettik ve elektrik parası ödememiz aylık 35 bin lira düştü. Geçmişte aylık 500 bin liranın altına düşmeyen mazot tüketimimiz vardı, araçların tamamını kontrol altına aldık, mazot tüketimimiz ortalama 300 bin liraya kadar düştü. Asfalt, kaldırım bordürünü, büzleri kendimiz üretiyoruz. Kum ve blokaj taşlarımızı stok yaptık. Bundan böyle taşı da kendimiz üretiyoruz, döşemeyi de kendimiz yapıyoruz. Borcumuz çok, sevgi yolunda lambaların borcu 500 bin lira duruyor, Cumhuriyet Meydanı’na notalar yapılmış 25 bin lira borcu duruyor, sondajcıların borcu duruyor. Promosyon şirketlerine belediye tarafından yaptırılan saat, kalem, tespih, yeni doğan seti, cenaze seti gibi malzemelerin 1 milyon lira borcu var. Bunun gibi çok borcumuz var, bir taraftan hizmet, bir taraftan borç ödemeye çalışıyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor, yemeyeceğim, yedirmeyeceğim, çalmayacağım, çaldırmayacağım, burası kutsal bir yerdir. Bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Makam aracının mazotunu kendi ödüyor
Göreve başladığında makam aracı yerine kendi aracını kullanmak istediğini ancak güvenlik nedeniyle makam aracını kullanmak zorunda kaldığının altını çizen Başkan Öküzcüoğlu, "Emniyet açısından makam aracımı kullanma zorunluluğu varmış, onun için makam aracımı kullanıyorum ama mazot paramı kendim ödüyorum, yemek paramı kendim ödüyorum. Ben size 5 yıl ev sahipliği yapıyorum, Allah izin verirse, Allah’a nasıl inanıyorsam, halka hizmeti de ibadet olarak görüyorsam, ibadet eder gibi gece gündüz demeden sizlerin hizmetinde olacağım. Sizlerden ziyaret için çok istek alıyorum, ama o kadar çok yapılacak işimiz var ki, bana biraz daha süre verin. Sizlerle sohbet edeceğim, çay içeceğim, vatandaşlarımla sohbet edeceğim. Bizim 4 belediyenin borcundan çok borcumuz var. Ama sabır, tasarruflarla her şeyin üstesinden geleceğiz. Yıllık 6 milyon banka faizi ödüyoruz. Hizmete gidecek para faize gidiyor. Bir insanı akıllı yapan paradır, paranız varsa istediğiniz projeyi de hizmeti de yaparsınız" dedi.
Toplantının yapıldığı yerin Kadın Kooperatifine ait olduğunu kaydeden Başkan Öküzcüoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:
"Burası Kadın Kooperatifimizin yeri. Bu konuda 200'e yakın kadınımız eğitim aldı ve kooperatif kurdu. Biz birilerini zengin etmek zorunda değiliz, kendimize gelmek zorundayız. Kadınlarınıza söyleyin erişte, salça, üzüm, turşu, tarhana yapsınlar, reçel, yaprak yapsınlar, çorap örsünler ne yaparlarsa yapsınlar, kendilerine pazar yerinden yer vereceğiz. Sevgi Yolundan yer vereceğiz, kadınlarımız ürünlerini getirsinler, biz satalım, onlar para kazansınlar. Artık her evde üreten kadınımızın cebine para girsin. Burada yaş günü, yemek gibi her türlü sosyal etkinliği yapabilirsiniz. Hem kadınlarımız hem de kooperatifimiz kazansın."
Başkanın konuşmasının ardından bir muhtarın 'Başkanım haftaya yağmur var sakın tatile falan gitme' demesi üzerine Başkan Öküzcüoğlu son iki yıldır hiç tatile gitmediğini bundan sonra da hizmet için tatili unuttuğunu ifade etti.
Program muhtarların sorunlarını ve isteklerini anlatmasının ardından sona erdi.

MANİSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:24
  • AKŞAM 19:00
  • YATSI 20:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İki müdüre veda yemeği
YEREL HABERLER İki müdüre veda yemeği
Kur’an kursu öğrencilerine şiiri anlattı
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğrencilerine şiiri anlattı
Vali Deniz, Müftülük personelini ağırladı
YEREL HABERLER Vali Deniz, Müftülük personelini ağırladı
Yunusemre kış tekvando kursları başladı
YEREL HABERLER Yunusemre kış tekvando kursları başladı
İtfaiyenin tarihsel gelişimi sergide anlatılıyor
YEREL HABERLER İtfaiyenin tarihsel gelişimi sergide anlatılıyor
Sarıgöl'ün hareketli fay hattı yeniden hareketlendi
YEREL HABERLER Sarıgöl'ün hareketli fay hattı yeniden hareketlendi
Manisa FK'da Volkan 6 ay yok
YEREL HABERLER Manisa FK'da Volkan 6 ay yok
Manisa’da Afrika’yı andıran görüntüler Afrika savanası değil, bu görüntüler Manisa’dan Manda kültürü Manisa’da yaşatılmaya çalışılıyor Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Mandacılık yaşatılmalıdır” Manda üreticisi Nazif Koşucu: “450 mandamız var. Mandalarımız doğa canlısı varlıklarımızdır” Manda üreticisi Bekir Koşucu: “Mandacılığı yaşatmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Manisa’da Afrika’yı andıran görüntüler Afrika ...
Milli eğitim ve trafik timlerinden servis sürücülerine seminer
YEREL HABERLER Milli eğitim ve trafik timlerinden servis ...
Forum Magnesia yeni yılda araba sahibi yapacak
YEREL HABERLER Forum Magnesia yeni yılda araba sahibi yapacak
Turgutlu Belediyesi sınavlara hazırlıyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi sınavlara hazırlıyor
Dünya üçüncüsüne çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Dünya üçüncüsüne çiçekli karşılama
TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı yaşlı adam öldü
Minik Meryem günden güne eriyor NCL hastası minik Meryem hayırseverlerin yardımını bekliyor "Bir doz ilaç ortalama 56 bin euro, Yıllık 4 trilyon lira gibi bir masrafımız var" Anne Sevnaz Karaman: "Çocuğumun gözümün önünde erimesini istemiyorum"
YEREL HABERLER Minik Meryem günden güne eriyor NCL hastası minik ...
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ...
Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama tır çarptı
YEREL HABERLER Karşıdan karşıya geçmek isterken canından oldu Yolun ...
Freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Freni patlayan öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: ...
Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı Manisa'da test edildi
YEREL HABERLER Rusya'dan alınması planlanan yangın söndürme uçağı ...
Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti
Hemzemin geçitte trenin altında kalarak öldü
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte trenin altında kalarak öldü
(Düzeltme) Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda Manisa'da cinayete kurban giden MASKİ çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kızının gözleri önünde öldürülen babaya ...
Büyükşehir vatandaşın acı gününde de yanında
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşın acı gününde de yanında
Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son veda Manisa'da cinayete kurban giden MASKİ çalışanı toprağa verildi
YEREL HABERLER Kızının gözleri önünde öldürülen babaya son ...
Yunusemre’den özel çocuklara özel kurs
YEREL HABERLER Yunusemre’den özel çocuklara özel kurs

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X