Sunay Akın, Akhisar’da ayakta alkışlandı

Akhisar Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Günleri kapsamında ünlü araştırmacı, yazar, şair Sunay Akın, anlatılarıyla Akhisar halkına muhteşem bir gece yaşattı. Akhisar Belediyesi Parkiçi Sinema Salonu’nda sevenleriyle buluşan Akın, tarihin ve bilimin önemine değinerek kütüphanelerin bir ülkenin hafızası olduğunu ifade etti.

Her gün farklı bir yazarın söyleşi ile sahne aldığı Kitap Günleri 6 Ekim’e kadar kitap dostlarını ağırlayacak. Dün akşam Parkiçi Sinema Salonunda sahne alan Sunay Akın, ilk olarak sözlerine Türk bayrağındaki ay ve yıldızın anlamından bahsederek başladı. Osmanlı dönemindeki hafızalarda olmayan, Cumhuriyet döneminde tarihe damga vuran olayları anlatan ve seyircilerden büyük beğeni alan Akın, söyleşi sonunda ayakta alkışlandı.

Son yıllarda tüm değerlerin unutulmaya başladığını ifade eden Akın, "Ülkemizin içinde bulunduğu hastalığın adı Alzheimer. Nereden geldiğini bilmeyenlerin, nereye gideceğinden zaten haberi yok. Okumuyoruz ve okutmuyoruz. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, orada kimse bir şey düşünmüyor demektir. Farklı farklı düşüneceğiz, her farklı düşünce bizi daha zengin ve güzel kılar. Her farklı düşünce bir enstrüman gibidir. Demokrasi, farklı farklı enstrümanlarla kurulan en güzel orkestradır. Ama seçip orkestraya gönderdikleriniz nota bilecek” dedi.

Programın ardından konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Yalnızca bir kaç saate, yüzlerce kitabın ışığını sığdırabilmek mümkünmüş. Engin tarih bilgisiyle bu akşam bizlere eşsiz bir gece yaşatan, saatlerce anlatsa dinlemekten bıkmayacağımız Araştırmacı Yazar Sayın Sunay Akın'a çok teşekkür ediyorum. Tarihin ve bilimin hayatımızda ne kadar değerli olduğunu bir kez daha öğrendik. Etkinliğimize katılım gösteren ve salonu dolduran tüm halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu günün anısına Sunay Akın’a çiçek ile zeytin ve zeytinyağından oluşan şilt takdim etti. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Sunay Akın’a teşekkür etti. Ardından ünlü araştırmacı yazarşair Sunay Akın, fuaye alanında hayranlarına kitaplarını imzaladı.

