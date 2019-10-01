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Özkasap’tan YEP değerlendirmesi: “Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamayı sürdüreceğiz”

İHA

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından "Değişim Başlıyor" ana teması ile açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Özkasap’tan YEP değerlendirmesi: “Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamayı sürdüreceğiz”

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından “Değişim Başlıyor” ana teması ile açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Dengelenme ve mali disiplin dönemlerinin ardından, yeniden sürdürülebilir büyüme tercihiyle hazırlanan Yeni Ekonomi Programı’nın, ekonomide gelecek 3 yılın yol haritası olma niteliği taşıdığını belirten Sadık Özkasap, Manisa ekonomisi ve iş dünyasında da kendini gösteren beklentiler üzerinden şu değerlendirmelerde bulundu:
“Manisa özelinde, her türlü zorluğa rağmen pek çok ürün ve kategoride miktar ya da değer bazında ilk sıralarda üretmeye, iç ve dış ticaretimizi sürdürmeye, yerli ve yabancı yatırım çekmeye, istihdam oranı ve diğer pek çok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar elde etmeye devam etmiş olsak da; Türkiye Ekonomisinde yeniden istikrarlı bir büyüme ivmesinin yakalanması için gerekli olan yatırım, sürdürülebilir faaliyet döngüsü ve bunların düzenli finansmanında kur, faiz ve enflasyon arasında denge ve bu dengenin istikrarlı bir zemine dayanmasının temel beklentiler arasında olduğu bir dönemden, yeniden ve süratle daha fazla yatırım ve kapasite kullanımı, piyasa canlılığı ve istihdam için gerekli güven ve öngörülebilirlik ortamına geçilmesi için devlet ve özel sektör işbirliğinde herkesin elini taşın altına koyması gerektiği bir dönemdeyiz. Türkiye olarak topyekun içeride planlı hareket etmemiz, belirsizlikleri artıracak değil azaltacak şekilde politikalar oluşturmamız ve ekonomimizi rahatlatacak reformları tasarlamamız gerektiğinin farkındayız. Dolayısıyla; bu yönde açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı da, potansiyelimizi koruyacak ve daha iyi seviyelere taşıyacak en önemli dinamiklerimizden birisi olarak görüyoruz. Programda hedeflenen oranlar tutturulabilirse, bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz. Programla, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Sonuç olarak; yatırıma, üretime, piyasa istikrarına, istihdama ve ihracata yönelik olarak açıklanan hedefler için Manisa ve Türk özel sektörü adına teşekkür ediyoruz. Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine olan inancımızla; bizler de üreterek, istihdam oluşturacak ve ihracatımızı artırarak ülkemizin Yeni Ekonomi Programı’na katkı sağlamaya çalışacağız. Ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz.”

MANİSA

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:37
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:25
  • AKŞAM 19:02
  • YATSI 20:18
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