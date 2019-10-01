Başkanlar imar planı çalışmalarını masaya yatırdı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, imar planı çalışmalarının son durumu da masaya yatırıldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcıları Dilşat Ulaş ve Mustafa Irmak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ile Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay da hazır bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, imar planı çalışmalarının son durumu da masaya yatırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında konuklarına bilgiler de veren Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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