Demirci'de 422 gram esrar maddesi ele geçirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Manisa'nın Demirci ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 422 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yapılan çalışmaları sonucunda, uyuşturucu yapılan kenevir bitkisini yetiştirip, hasat ederek, esrar maddesi elde ettikleri belirlenen şahıslarla ilgili istihbarat değerlendirildi. İstihbaratın değerlendirilmesinin ardından Demirci Sulh Hakimliğinin aldığı arama kararıyla Çandır Mahallesi'nde yapılan yapılan arama sonucunda 422 gram esrar maddesi yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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