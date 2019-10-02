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Ünlü başpehlivanlar Turgutlu'daki er meydanına çıkacak

İHA

Ünlü başpehlivanlar Turgutlu'daki er meydanına çıkacak

Turgutlu Belediyesi tarafından 6 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 nolu sahada gerçekleşecek olan yağlı güreşlerde 20112012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra Kırkpınar’da kürsü yapmış Türkiye’nin en ünlü Başpehlivanları İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Ekrem Yavuz Turgutlu er meydanında güreşecek.
Turgutlu Belediyesi ata sporu yağlı güreşleri uzun bir aradan sonra yeniden düzenliyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından organizen edilen ve 6 Ekim Pazar günü Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 nolu sahada gerçekleşecek olan yağlı güreşlerde 20112012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra Kırkpınar’da kürsü yapmış Türkiye’nin en ünlü Başpehlivanları İsmail Balaban, Orhan Okulu ve Ekrem Yavuz da Turgutlu er meydanında güreşecek. Pazar günü gerçekleşecek olan güreşlerde girişlerin ücretsiz olacağını belirten Başkan Akın “Yağlı güreşler bizim ata sporumuz. Milli değerlerimize ata sporlarımıza sahip çıkacağız. Tarihi rahvan at yarışlarımızı geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. Şimdi de ata sporumuzu olan yağlı güreşlerimizi uzun bir aradan sonra gerçekleştireceğiz. 20112012 ve 2019 Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkpınar’da kürsü yapmış başpehlivanlar İsmail Balaban, Orhan Okulu, Ekrem Yavuz’un yanı sıra Menderes Saltık, Yıldıray Akın derece yapmış 32 başpehlivanımız Turgutlu er meydanında güreşecek. Ayrıca minikler, teşvik, tozkoporan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, başaltı ve başpehlivan kategorilerinde kıran kırana geçecek güreşler gerçekleşecek. 6 Ekim Pazar günü saat 10.00’da Irlamaz Rekreasyon Alanı 4 nolu sahada gerçekleşecek olan güreşlerimize tüm halkımızı bekliyorum” dedi.

MANİSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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