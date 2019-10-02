Otomobilin bagaj kapağı üzerinde tehlikeli yolculuk

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilde yer kalmayınca 2 kişi, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptı. Can güvenliklerini hiçe sayan ve trafiği tehlikeye düşürenlerin bu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Eylül Çarşamba günü, Turgutlu'ya bağlı İstiklal Mahallesi Yalova Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobilde yer kalmayınca 2 kişinin, bagaj kapağı üzerinde yolculuk yaptığı görüldü. Çevredekilerin endişeli bakışları arasında giden otomobildekiler, can güvenliklerini hiçe sayıp, trafiği de tehlikeye düşürdü. Bagaj kapağı üzerinde yolculuk anları, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.



MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:00

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.