Akhisar Belediyesi kira parasına araç sahibi olacak

Akhisar Belediyesi 2019 yılı Ekim ayı olağan meclis toplantısında aylık 83 bin 190 TL ödediği 16 aracın Akhisar Belediyesi bünyesine alınması görüşüldü. Oy çokluğuyla kabul edilen karara göre 21 aylık taksitlerle aylık 86 bin 364 TL'ye 16 araç Akhisar Belediyesi bünyesine alınacak.

Akhisar Belediyesi 2019 yılı Ekim olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda 15 gündem maddesi yer alırken 1 de önerge yer aldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İç İşleri Bakanlığı’na bağlı müfettişlerin Akhisar Belediyesi hakkında tuttuğu raporu okudu. Başkan Dutlulu, denetlemelerin olumlu geçtiğini ve incelemeye alınacak bir konu olmadığını belirtti. Akhisar Belediyesi’nin 2020 yılı mali gelir gider bütçesinin, 2020 yılı mali gelir tarifesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi oy çokluğu ile kabul edilirken. 2020 yılı performans planı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kararı Katip Üye Ensar Muştu tarafından okunduktan sonra oy çokluğu ile kabul edildi.

Akhisar Belediyesi’nin Çarşamba Pazarı, Cuma Pazarı ve Pazar Pazarı haftalık olarak gerçekleştirilen sergi yeri ücretlerinin, tahsildar eksikliğinden kaynaklanan ücret toplamada sıkıntı yaşanmasından dolayı aylık olarak tahsil edilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu’nun kararı oy çokluğu ile kabul edildi.



Akhisar Belediyesi Türk Sanat Müziğine destek olacak

5’inci gündem maddesi olan ‘Akhisar Musiki Derneği ile ortak proje yapılması’ için Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya yetki verilmesi mecliste oy çokluğu ile kabul edildi. Konu hakkında söz alan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Bildiğiniz gibi Akhisar Musiki Derneği’ne belediyemiz geçmişten beri destek veriyor. Bu dernek üyeleri zor şartlar altında Türk Sanat Müziği’nin yaşaması için çaba gösteriyorlar. Bunun artık Akhisar Belediyesi Musiki Korosu olmasını düşündük ve tüm masrafları belediyemiz tarafından karşılansın dedik. Ama belediyemiz ile birlikte çalışmak isteyen başka dernek ve koroların da olduğunu öğrendik. Konu ile ilgili AK Parti ve MHP Grubu’ndaki arkadaşlarımız ortak bir önerge verdiler. Belediyemizle çalışmak isteyen korolar ve dernekler için belediye başkanlığımıza yetki verilmesi şeklinde meclis kararı alınabilir diye düşündük” dedi.. Daha sonra Başkan Dutlulu’nun önerdiği şekilde oylamaya sunulan madde oy çokluğu ile kabul edildi.



Belediye, kira parasına araç sahibi olacak

Akhisar Belediyesi’nin hizmetlerde kullanılmak üzere araç alımının değerlendirildiği madde hakkında söz alan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Şeffaf Belediyecilik anlayışı ile hareket ettiğimiz için sizleri bilgilendirmek istiyorum. Şu anda bir şirket ile daha önceden devam eden bir anlaşmamız mevcut. Toplam 16 araç var; bunun 16 tanesi minivan tipi ticari araç, 4 tanesi geniş kasalı kamyonet, 2 tanesi de minibüs tipi araçtır. Bu anlaşmaya göre toplam 16 tane araca her ay KDV dahil 83 bin190 TL para ödüyoruz. Biz bu araçları belediyemiz bünyesine almak istiyoruz. Mevzu bahis olan 16 aracı satın aldığımız taktirde ödeme tutarı 21 ay boyunca olan ödemesi aylık KDV dahil 86 bin 364 TL’dir. Yani hemen hemen 16 aracı kiralama parasına, sahibi belediyemiz olacak. Biz 2 yıl sonunda bu araçları Akhisar Belediyesi’ne kazandırmak istiyoruz. Bu nedenle Belediye A.Ş.’ye kefalet verilmesi lazım. Sizlerin onayını istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye Kızılay Derneği Manisa Kan Bağış Merkezi’ne Akhisar Belediyesi tarafından yer tahsisi ile ilgili madde hakkında konuşan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar’a Kan Bağış Merkezi kurulacağını müjdeledi. Bedelsiz yer tahsisi yapılmasının yasal olarak sorun teşkil etmemesi sebebiyle yıllık 100 TL gibi cüzi bir miktar karşılığında Manisa Kan Bağış Merkezi’ne yer tahsisinin yapılmasını mecliste oylamaya sunulmasının üzerine CHP, AK Parti ve MHP'nin 'evet' oyu, İYİ Parti ise çekimser oyu sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.



Amatör spor kulüplerinin acil ihtiyaçları giderilecek

Akhisar Belediyesi tarafından Mecidiye Spor, Sanayispor, Süleymanlı Spor, Kayalıoğlu Spor amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konulu madde hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Geçtiğimiz günlerde 1. Amatör’de oynayan spor kulüpleri ziyaretimize geldi. Amatör spor kulüplerine daha önceden de desteklemelerimiz oluyordu. Ama bazı acil ihtiyaçları için maddi ihtiyaçları olduklarını söylediler. Biz arkadaşlara yardımcı olabileceğimizi söyledik ama bununla ilgili meclisimiz tarafından bir karar alınmasının daha doğru olacağını düşündük. Bu yardımları Manisa Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli ilçe belediyelerimiz yapıyorlar. Biz daha önce hiç yapmamışız. Şu anda 4 spor kulübü acil para bekler ama bunun dışında voleybol, basketbol takımlarımız da sıkıştıklarında maddi yardım beklerler. Bu sebeple meclisimizden çıkacak bir karar daha doğru olur düşüncesiyle meclisimizden yetki istiyoruz” dedi.

Konu hakkında söz alan MHP Grup sözcüsü Doğan Ensivri’nin, “Akhisar’ın spor kulüpleri bunlar. Bu 4 spor kulübümüzün acil ihtiyaçları için karar alalım. Diğer kararları Spor Komisyonumuza havale edelim. Sonuçta Akhisar’a yapılacak bir hizmet bu” şeklindeki önerisini olumlu bulan Başkan Besim Dutlulu, bu kararı meclise sundu. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin evet oyu, İYİ Parti’nin ise çekimser oyu sonucunda 4 amatör spor kulübüne nakdi yardım yapılması oy çokluğu ile kabul edildi.



"Depreme hazır hale gelmek için çalışıyoruz"

İYİ Parti Grubundan Meclis Üyesi Nurullah Zağlı, gündem dışı söz alarak depremler konusunda Akhisar Belediyesi’nin hazır olup olmadığı hakkında Belediye Başkanı Besim Dutlulu’dan bilgi talep etti. Akhisar’da depreme hazırlık konusunda göreve gelir gelmez çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, “Daha önceden Akhisar Belediyesi’nde yapılmamış olan Afet Yönetim Planı’nı 2 ay önce belediye çalışanlarımız ile ön çalışmalarımızı yaptık. Olası afet durumlarında neler yapacağız, belediyemizin birimlerini hangi noktalarda görevlendireceğiz gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Bildiğiniz gibi Akhisar’ımızda çok fazla sayıda eski ev var. Bunlarla ilgili çok ciddi makro plan yapmamız lazım. Bundan 1 bucuk ay önce de depremlerde acil toplanma alanları ile ilgili bir çalışma başlatalım demiştim. Şu anda Akhisar’da 3 tane acil toplanma alanımız var. Bunları vatandaşlarımız ile de paylaştık. AFAD yetkilileri ile görüşerek bu alanların sayısını arttırmayı düşünüyoruz. Gölet Alanı olur, başka alanlar olur yetkilileri bilgilendirmemiz lazım. Acil Toplanma Alanları’nı belirten tabelaları bugün itibari ile de yerlerine astık. AFAD yetkilileri ile görüşmelerimiz sürüyor, kendilerinden şehrimizde afetlerle ilgili bilgilendirme seminerleri vermelerini talep ettik. İnşallah Allah ihtiyaç duyurmasın ama biz Akhisar Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.

Başkan Dutlulu, konuşmaların ardından 5 Kasım 2019 saat 16.00’da buluşmak üzere meclisi kapattı.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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