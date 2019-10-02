Manisa FK koltuğu sağlama almak istiyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, cumartesi günü deplasmanda zirve yarışındaki en ciddi rakibi Yılport Samsunspor karşısında önemli bir sınav verecek. Zorlu müsabaka şampiyonluk iddiasıyla kurulan iki ekibin güç gösterisine sahne olacak. İlk 5 haftada puan kaybı yaşamayan 15 puanlı Manisa temsilcisi, 2 puan altındaki takipçisini yenerek liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar 18 golle grubun en skorer takımı konumunda. Samsunspor'un 12 golü bulunuyor.

Manisa FK şimdiye kadar kalesinde 4 gol gördü, Samsun ekibi ise 5 maçta sadece 2 gol yiyerek başarılı bir savunma performansı sergiledi. İç sahada taraftarının desteğini arkasına alan Karadeniz temsilcisi, evinde son mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım'da Keçiörengücü karşısında aldı. Samsunspor bu sezon evinde çıktığı 2 maçta 7 gol atıp, kalesini gole kapattı. Manisa'nın en önemli kozu 6 golü bulunan Serdar Deliktaş olacak. Samsunspor'un 4 gollü forveti Bahattin Köse için de önlem alınacak.



MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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