Başkan Kayda “2020 projelerimiz hazır”

Salihli Belediye meclisinin Ekim ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2020 projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Salihli Belediye meclisi Ekim ayı toplantısını Belediye Başkanı Zeki Kayda başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye meclisi 9 gündem maddesini görüşüp karara bağladı. Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantı da 2020 performans programı görüşüldü. Performans programına CHP’li meclis üyeleri çekimser kalırken, karar oy çokluğu ile kabul edildi.

2020 Performans Programında yer alan projelerin hazır olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Kent Meydanının düzenlenmesi kapsamında Kültür Merkezi projesi hazırladık. Proje 3 etaptan oluşuyor. 1. Etap Kültür Merkezi, 2. Etap müze ve 3. Etap cep garajı olacak. Bu projeyi, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacağız. Menderes Caddesi de alt ve üst yapısıyla yenilenerek prestij caddesi olacak. Kurtuluş Pazaryeri projemiz de hazır. Bunun dışında, asfalt ve yol yapım çalışmaları, sosyal etkinlik alanları, muhtarlık binaları ve sağlık evleri çalışmaları ile mahallelerimize hizmetlerimiz sürecek” dedi. Belediyenin personel sayısına da değinen Başkan Kayda “Salihli Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan 1.307 km2’ye 1.004 personelimiz ile hizmet ediyoruz” dedi.Salihli Belediyesi’nin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından denetlendiğini ifade eden Başkan Kayda, belediyenin tüm birimlerinin başarıyla geçtiği Denetim Raporu hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. 2327 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Jeoparklar Ağı toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kayda, “5 yıllık çabamız sonucunda KulaSalihli Jeoparkı, UNESCO Global Jeopark Ağı tarafından tescillenerek Avrupa Jeoparklar Ağı Birlik Üyesi oldu. KulaSalihli Jeoparkı sayesinde sahip olduğumuz tarihi ve kültürel zenginliklerimiz turizme açılacak ve ilçemiz ekonomik anlamda gelir elde edecek” dedi.



AK Parti’yle MHP sıraları ayırdı

Öte yandan MHP’den belediye meclis üyesi seçilen AK Partililer istifa ederek, mecliste kendi gruplarını kurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Salihli Belediye meclisine Cumhur İttifakı çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) listelerinden giren AK Partili 5 meclis üyesi, MHP’den istifa etti. Partilerin genel merkezi tarafından alınan karara uyarak MHP’den istifa eden 5 AK Partili meclis üyesi Mehmet Uygun, Adnan Karataş, Fatma Ünlü, Pınar Kaplan ve Fethi Söğüt, AK Parti olarak ayrı grup oluşturdu.

Bu değişikliğin tüm ülke genelinde yapıldığını belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Her 2 genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda AK Partili meclis üyelerimiz MHP’den ayrılıp ayrı grup oluşturdu. Meclis üyelerimizin Cumhur İttifakı'na olan bağlılığı aynı şekilde sürüp, Salihli adına destekleri devam edecektir” diye konuştu.

Buna göre Salihli Belediye Meclisi üye dağılımı MHP 12, CHP 10, AK Parti 5, İyi Parti 3 ve bağımsız 1 şeklinde oldu.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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