Turgutluspor'da Hayrullah iyileşti

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Turgutluspor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Elazığ Belediyespor maçı öncesi stoper Hayrullah'ın iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. İki hafta önceki Esenler Erokspor maçında sakatlanan deneyimli savunmacı takımla çalışmalara başladı. Kocaelispor ve Ağrı 1970 karşılaşmalarında görev alamayan Hayrullah'ın bu hafta şans verilmesi halinde forma giyebileceği kaydedildi. Turgutluspor'da ağrıları süren sağ kanat Güner'in durumu ise belirsizliğini koruyor.



MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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