Sarıgöl’de evlerde pekmez yapımına başlandı Diyetisyen Bengü Ünal: "Doğal bir besin grubu olan pekmezden her gün 1-2 tatlı kaşığı tüketmek kansızlık problemi olan kişiler için yeterli olacaktır"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları tarafından hem kışlık tüketmek hem de pazarda satarak aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla pekmez yapılır başlandı.

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümün başkenti Sarıgöl'de ev kadınları tarafından pekmez yapımına başlandı. Sarıgöllü kadınlar yaptıkları pekmezleri hem kışlık tüketiyor hem de ilçe pazarında satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kazanlarda saatlerce kaynadıktan sonra, ateş üzerinden alınarak soğumaya bırakılan pekmezler, dinlendikten sonra sofralardaki yerini alacak. İhtiyaçları kadarını kendilerine saklayan aileler fazla kalan pekmezleri ise litresi 30 ile 50 lira arası değişen fiyatlarla pazarda satacak.

Pekmezin doğal bir şifa kaynağı olduğunu söyleyen Diyetisyen Bengü Ünal, "Sarıgöl’e geldiğimde her evde pekmez yapılıyor. Oysa pekmez bizim geleneksel beslenmelerimizden biridir. Annelerin çocuklarına kaşık kaşık içerdiği, şifa dediğimiz vazgeçilmez bir tatlı pekmez. Özellikle kış aylarında pekmez tüketmenin vücut ısısını artırmaya etkisi vardır. Şuan bir çok yerde pekmez yapımına başlamışken faydalarını da dikkate almalıyız" dedi.



"Pekmez kan üretimini arttırıyor"

Pekmezin enerji kaynağı olduğunu belirten Ünal, "İki tatlı kaşığı pekmez 29 kalori enerji verir. Toz şekerin ise 2 tatlı kaşığı 40 kaloridir. Fakat toz şeker basit karbonhidrat olmak ile beraber vitamin ve mineral açısından düşüktür. Pekmez ise kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum, bakır ve magnezyum minerallerini içerir. Pekmez; glikoz, früktoz içerdiğinden sindirime gerek kalmadan tüketildikten sonra kana karışmaktadır. En çok bilinen özelliği de demir açısından zengin olmasıdır. Vücutta kolayca emilebilen demir içeriği nedeniyle kan yapımını artıran, kansızlığa iyi gelen bir besin kaynağıdır. Besinlerle alınan demirin vücuttaki kullanımı yüzde 20 civarındadır. Bu oran oldukça düşüktür. Bu yüzden doğal bir besin grubu olan pekmezden her gün 12 tatlı kaşığı tüketmek kansızlık problemi olan kişiler için yeterli olacaktır" diye konuştu.



"Kalsiyum açısından yardımcı bir kaynak"

Pekmezin kalsiyum açısından da zengin olduğunu belirten Diyetisyen Bengü Ünal, "Pekmez aynı zamanda kalsiyum açısından da yardımcı bir kaynaktır. Süt ve süt ürünlerinde sonra kalsiyum içeriği yüksek olan bir besindir. O yüzden süt ve süt ürünleri tüketemeyen kişiler iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Buda pekmezin kemik ve diş sağlığı için iyi olan kalsiyumdan zengin bir besin haline getirmektedir. Pekmez, kanı temizleme özelliği sayesinde damarların tıkanmasını önlemekte ve damar sertliğinin oluşmasına engel olmaktadır" dedi.



Diyabet rahatsızlığı olanlara uyarı

Diyabet rahatsızlığı olan kişilerin pekmez tüketirken dikkat etmeleri konusunda uyaran Ünal, "Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, zayıf kişilerin, iştahsızlık ve halsizlik problemi yaşayan kişilerin pekmezi tüketmesinde fayda vardır. Fakat diyabet rahatsızlığı olan kişiler her gün tüketmeme şartıyla beraber bir tatlı kaşığından fazla tüketilmelidirler. Geleneksel olarak ev yapımı pekmezlerin sağlık açısından buzdolabı yerine oda ısısında ve güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Pekmez yüksek miktarda kalori içerdiğinden dolayı fazla tüketimi kilo alımına ve vücutta yağlanmaya sebep olacaktır. O yüzden porsiyon kontrolü yaparak dikkatli tüketilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

