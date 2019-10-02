Turgutlu ile Karşıyaka "Kardeş Şehir" olacak

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında ‘Kardeş Şehir’ olması için Başkan Akın’a protokol imzalama yetkisi verildi.

Turgutlu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Çetin Akın başkanlığında gerçekleşti. Mecliste gündeme ilave edilen dört madde ile on bir gündem maddesinin görüşüp karara bağladı. Toplantı öncesi açılış konuşması gerçekleştiren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın “Belediyemiz meclisinin ekim ayı toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi Ekim ayı devletimiz ve milletimiz için çok önemli bir olaya, tarihimizdeki en önemli dönüşümlerden birisine tanıklık etmiştir. Bu olay, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesidir. 19 Mayıs 1919’da Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayarak Erzurum ve Sivas Kongre’lerinin ardından 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla farklı bir evreye giren Millî Mücadele süreci, tüm zorluk ve yoksunluklara rağmen, 30 Ağustos 1922’deki büyük zaferin ardından 9 Eylül’de tüm düşman birliklerinin topraklarımızdan çıkarılmasıyla sona ermiştir. Ekim ayı Cumhuriyetin ilanının yanında Prof. Dr. Erdal İnönü, Attila İlhan, Fakir Baykurt, Levent Kırca ve Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi değerli düşünce ve sanat insanlarımızın da vefat ettikleri zaman dilimidir. Tümünü saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Gündemin ilk maddesi olan 2019 Eylül ayı olağan meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesi olan Turgutlu Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında 'Kardeş Şehir' olma hususunun görüşülmesi oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Akın “Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruşları Komisyonu tarafından görüşülen gündem maddesi yeniden meclisimize geldi. Komisyondaki arkadaşlarımız konuyu görüştü. Hepsi de olumlu karar verdiler. Ben olumlu yönde karar veren komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Turgutlu Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi arasında 'Kardeş Şehir' olma hususunda protokol imzalama konusunda Belediye Başkanı Çetin Akın’a yetki verilmiş oldu. Gündemin üçüncü maddesinde ise Turgutlu Belediyesi tarafından kurulması planlanan lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kurslarıyla ilgili ücretlerin görüşülmesi oldu. Konuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın “Milli Eğitim Bakanlığı ile kursumuzun açılması konusunda gerekli protokolü imzaladık. Yerimiz hazırlanıyor. Öğrenci kayıtlarımız başladı. Burada Liselere giriş ve ara sınıflar için yıllık bin 400 lira, üniversitelere giriş ve ara sınıflar için yıllık bin 600 lira düşünüyoruz. Burada belediye olarak kar gütme amacında değiliz. Zarar etmeyelim düşüncesindeyiz. Bu ücretlerin içerisinde yayın ücretleri de dahil olacaktır” dedi. Yapılan oylama sonucu gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesi olan 20202022 yılları gelir gider bütçesi görüşülmesi oldu. Yapılan görüşme sonucu gelir bütçesi 103 milyon lira gider bütçesi 20 milyon lira borçlanma ile 123 milyon lira olarak belirlendi. CİMER üzerinden gelen talep doğrultusundan ilçemizde bulunan faytonların kaldırılması hususu ilgili komisyonda görüşmek üzere komisyona havale edildi.

Gündem maddesine eklenen bir madde olan Bozkurt Mahallesi İnan Sokak üzerindeki yeşil alana Arnavut Zeynel Parkı isminin verilmesi oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Akın “Arnavut Zeynel yangın döneminde Turgutlu’muzda mücadele eden, direnen bir isim. Mahallesini kurtarma adına büyük bir savaş veren birisiydi. Arnavut Kültür Derneği’nden böyle bir talep geldi. İsim verme yetkisi Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde. Bizlerde bu öneriyi Büyükşehir’e sevk edeceğiz” dedi. Söz konusu talep oy birliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne sevk edildi. Yine gündeme ilave edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü isminin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönünde olması oldu. Yapılan oylama sonucu Turgutlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü isminin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi oy birliği ile kabul edil. Belediyenin teşkilat şemasının yönetmeliklere uygun olarak değiştirilmesi konusunda oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Dilek ve Temennilerden sonra oturumu kapatan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın alınan kararların Turgutlu’muza hayırlı olmasını temenni etti.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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