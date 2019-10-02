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Manisa’da ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ İl genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı ...

İHA

İçişleri Bakanlığının 2019 yaya öncelikli trafik yılı kapsamında Manisa'da il genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı noktada, 'Yaya Geçidi Nöbeti' uygulaması gerçekleştirildi. Öğrencilerin de katılım sağladığı nöbette, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Manisa’da ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ İl genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı noktada yapıldı

İçişleri Bakanlığının 2019 yaya öncelikli trafik yılı kapsamında Manisa’da il genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı noktada, ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ uygulaması gerçekleştirildi. Öğrencilerin de katılım sağladığı nöbette, sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Manisa’da il genelinde bin 200 polis ve jandarmanın katılımı ile 95 farklı noktada, ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ uygulaması yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz’in de katıldığı yaya geçidi uygulaması Şehzadeler ilçesi Şehitler Orta Okulu önünde gerçekleştirildi. Öğrenciler ellerinde bulunan ‘Yaya önceliği yaşam önceliği’ yazılı dövizlerle sürücülere uyarıda bulundu. Vali Deniz ile birlikte öğrenciler yaya geçidini kullanarak, caddede karşıdan karşıya geçti. Daha sonra sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Yaya geçidi nöbeti etkinliğinde konuşan Vali Deniz, yaya geçidini kullanan vatandaşlara, sürücülerin duyarlı davranmaları noktasında çağrıda bulundu. Vali Deniz, şöyle devam etti: “İçişleri Bakanlığımız bu yılı yaya öncelikli yıl ilan etti. Onun için bugün tüm Türkiye’de 13.00 ila 15.00 saatleri arasında yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz diyerek nöbet tutuyoruz. İlimizin genelinde emniyet ve jandarma personelimizin tamamına yakını şuan yaya geçitlerinde, özellikle de okul önlerindeki yaya geçitlerinde nöbet tutuyorlar. Bir farkındalık oluşmasını hedefliyoruz. Sürücülerimiz yayalara saygı duysun, frene mutlaka bassınlar, yavaşlasınlar. Kurallara uymak çok önemlidir. Kurallara uymayan arkadaşlara da arkadaşlarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaklar. Çünkü bir canı dahi kaybetmek istemiyoruz. Bu tedbirlerle birlikte son bir yıl içerisinde Türkiye genelinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 30’a yakın azalma var. Gönlümüzden geçen hiçbir trafik kazasında insanımızı kaybetmek istemiyoruz. Hep beraber sahiplenerek, hep beraber duyarlılık gösterelim. Bu konuda tüm sürücülerimizden duyarlılık göstermelerini istiyoruz”

MANİSA

02 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 16:24
  • AKŞAM 19:00
  • YATSI 20:16
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