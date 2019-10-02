Kula'da 'yaya güvenliği nöbeti'

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 'Yaya öncelikli trafik yılı' etkinlikleri kapsamında, 3 noktada Kaymakam Kemal Duru ve kolluk kuvvetleri, öğrencilerle nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığı'nca 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edilmesi üzerine başlatılan farkındalık etkinlikleri, ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da yapıldı. Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, kolluk kuvvetleri ve öğrenciler, Kula'da 3 noktadaki yaya geçitlerinde sürücülere broşür dağıtarak, bilgilendirmede bulundu. Kaymakam Duru, "Bu uygulamalarla özellikle şehir içinde yaya geçitlerinde yaşanan ölümleri sıfıra indirmek için uğraşıyoruz. Sonuç vereceğine ben inanıyorum. Şoför arkadaşlarımız da duyarlılıklarını gösterdiler, onlara bilgilendirme broşürlerimizden de dağıttık. Bütün katılan görevli arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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