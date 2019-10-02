Salihli’de yaya geçitlerinde 'Güvenlik' nöbeti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan güvenlik nöbeti kapsamında Salihli’de de düzenlenen etkinlikle farkındalık oluşturuldu.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Türkiye genelinde 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tuttu. Manisa’nın Salihli ilçesinde de eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Beşeylül İlkokulu önünde tören düzenlendi. Programdan önce öğrencilere hitap eden Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, “Amacımız trafik içerisinde önceliğin yayaların olduğunu vurgulamak. Bu tür uygulamalarla yaya geçitlerinin önemini vurguluyoruz. Bugün bu buradaki uygulamanın yanı sıra Salihli’nin bir çok noktasında aynı uygulama gerçekleştiriliyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak bu farkındalık için bugün buradayız” dedi.

Salihli’nin Beşeylül İlkokulunda düzenlenen törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Müftüsü Adem Karakelebek, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ile öğrenciler, ENAD yönetimi katıldı.

Program kapsamında sürücülere yaya geçitleri ile ilgili olarak broşürler dağıtıldı.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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