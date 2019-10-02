Sarıgöl’de 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlaması

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sarıgöl İlçe Müftülüğü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında esnafı ziyaret ederek, gül dağıttı. Daha sonra İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, beraberindeki 80 din görevlisi ile birlikte Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Arıkan, din görevlilerini öğle yemeğinde ağırladı. Yemeğin ardından Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisinde Kuranı Kerim tilaveti okundu.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:00

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.