Kula’da yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti

Manisa’nın Kula ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla 3 farklı noktada Kaymakam Kemal Duru ve kolluk kuvvetleri, öğrenciler ile birlikte nöbet tuttu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından okullar başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları önünde yaya güvenliğini sağlamak amacıyla ‘Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz’ sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Kula’da da Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, kolluk kuvvetleri ve öğrenciler, 3 farklı noktadaki yaya geçitlerinde sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen proje ile, yaya öncelikli trafik uygulamasında kurallara uymayan sürücülere uyarılarda bulunuldu. Sürücülere, öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla yaya güvenliği konusunda bilgilendirmede bulunan Kula Kaymakamı Kemal Duru, “Bugün saat 13.00 ile 15.00 arasında ülkemizde eş zamanlı olarak, bakanlarımızla, bakan yardımcılarımız, valilerimizle, kaymakamlarımızla, jandarma ve emniyet personellerimizle, milli eğitim camiamızla ve kıymetli öğrencilerimiz ile beraber yaya önceliğine vurgu yapmak için buradayız. Yaptığımız uygulamayla yaya güvenliğinin bekçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz ve şoför vatandaşlarımıza şunu hatırlatıyoruz. Karayolları trafik kanunumuzun 74’ncü maddesinde kavşak giriş ve çıkışlarında, okul ve yaya geçitlerinde bir yayanın geçtiğini gördüğümüz zaman, işaret olsun ya da olmasın, durup yol vermek mecburiyetindeyiz. Sadece kanuni hatırlatmayı yapmakla kalmıyorum, bu bizim aynı zamanda insanlık görevimiz. Bu uygulamalarla inşallah özellikle şehir içinde yaya geçitlerinde yaşanan ölümleri sıfıra indirmek için uğraşıyoruz. Sonuç vereceğine ben inanıyorum ki yeni neslimizi de bu bilinçle yetiştirmeye çalışıyoruz. Şoför arkadaşlarımız da sağ olsun, duyarlılıklarını gösterdiler, onlara bilgilendirme broşürlerimizden de dağıttık. Bütün katılan görevli arkadaşlarıma ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca medyamız aracılığı ile tüm Kula halkına, hemşehrilerimize diyoruz ki, kavşak giriş ve çıkış noktalarında, okul ve yaya geçitlerinde durarak yayalarımıza yol verip öncelik tanıyoruz. Bunu da kıymetli hemşerilerimden istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan proje kapsamında Kula Kaymakamı Kemal Duru’nun yanı sıra, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Bölge Trafik İstasyon Amiri Serkan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, okul müdürleri, öğretmenler, polis ve jandarmalar ile vatandaşlar katıldı.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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