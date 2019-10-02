Demirci'de yaya öncelikli trafik uygulaması

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde Demirci'de farkındalık etkinliği yapıldı.

Demirci ilçesinde Çereşe Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri koordinesinde vatandaşlara trafikte yaya önceliği konusunda bilgi verildi. Uygulamada Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Muhammet Solak, öğretmen ve öğrenciler ile protokol üyeleri, trafikte yaya geçidinde araç sürücülerine uygulama ile ilgili broşür vererek bilgilendirme yaptı. Öte yandan Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 8 farklı noktada "Yaya Öncelikli Trafik" uygulamasını sürdürdü.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:00

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.