Kula'da servis sürücüleri görme ve işitme muayenesinden geçecek

Manisa’nın Kula ilçesinde, milli eğitim müdürlüğü, devlet hastanesi ve öğrencilerin taşıma ihalesini alan firma arasında yapılan protokol kapsamında, öğrenci servisi şoförleri göz ve kulak muayenesinden geçecek.

Kula’da 20192020 eğitim öğretim yılı projeleri kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan güvenlik toplantısında, Kula Kaymakamı Kemal Duru, taşımayla eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin daha güvenilir bir şekilde taşınması için servis şoförlerinin göz ve kulak muayenesinden geçmesinin talimatını verdi. Kaymakam Duru’nu talimatı sonrası Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kula Devlet Hastanesi ve servis sağlayıcı firma yetkilileri arasında protokol yapıldı. Bu kapsamda taşımalı öğrencilerin servis ihtiyacını karşılayan 111 servis şoförü, 7 Ekim 2019 Pazartesi gününden itibaren belirli aralıklarla Kula Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları ile Kulak Burun Boğaz(KBB) hastalıkları birimlerinde muayeneden geçecek.

Öğrencilerin daha güvenilir bir şekilde taşınması için gerekli çalışmaları sürdüren Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve servis sağlayıcı firma yetkilisi Ahmet Gürkan ile birlikte Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Onur Kahya’yı ziyaret etti. Servis şoförlerinin detaylı göz ve kulak muayenesinden geçmesi için Başhekim Kahya ile görüşen Kaymakam Duru, hastanenin çalışmaları hakkında da başhekim Kahya’dan bilgi aldı. Kula’da ilk olarak böyle bir düşünceyle daha sağlıklı ve güvenilir taşıma hizmet sunduklarını ifade eden S.S. 152 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Gürkan, “Kooperatif üyelerimizin ve şoförlerimizin göz ve kulak duyularının sağlığından emin olmak istedik. Çocuklarımızın sağlığı açısından bu çok önemli. Bir de ilk olmak ve Kula’da daha iyi hizmet verdiğimizi göstermek istedik. İnşallah faydalı bir hizmet yapmış oluruz. Çocuklarımızın geleceği için faydalı olur “dedi.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

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