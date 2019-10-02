Alaşehir'de 'İtfaiye' sergisine yoğun ilgi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 25 Eylül1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Alaşehir ilçesinde fotoğraf, araç ve ekipman sergisi düzenledi.

Manisalıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için daima görev başında bulunan itfaiyeciler, itfaiye teşkilatının 305. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından da Alaşehir ilçesinde bir sergi düzenlendi. Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen sergiyi Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Korkusuz ve Alaşehirli vatandaşlar ziyaret etti. Fotoğraf, araç ve ekipmanların yer aldığı sergide, geçmişten günümüze itfaiyenin zorlu ama hayat kurtaran müdahalelerine yer verildi. Çocuklar için hazırlanan minik itfaiyeci kıyafetleri ise çocuklarda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşaattı. Sergiyi ziyaret eden Alaşehirli vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği tarafından önemli bilgiler de verildi. Alaşehir’de itfaiyenin 40 personel, 11 araç, 1 itfaiye amirliği, YeşilyurtKavaklıdereUluderbent olmak üzere 3 adet müfreze ile hizmet verdiği aktarılırken; olası yangın ve benzeri durumlarda vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezinin aranması gerektiği de hatırlatıldı. Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar, gösterilen emek ve mücadele için itfaiyecilere teşekkür ederek, İtfaiye Haftasını kutladı.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:00

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.