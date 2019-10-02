'Balık pulu' hastalığı vatandaşların kabusu oldu Sağlık Bakanlığı Turgutlu'da 7 mahallede bulunan 150 'Balık pulu' hastasına ücretsiz yerli ilaç dağıtımı yaptı Balık pulu hastası Hatice Dindar: "Çocukken bile benimle dalga geçiyorlardı"

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı 7 mahallede yaklaşık 150 vatandaşın hayatı "Balık pulu" hastalığı nedeniyle kabusa döndü. Duruma el atan Sağlık Bakanlığı, hastalık ile ilgili geliştirilen yerli ilacı vatandaşlara ücretsiz dağıttı. "Balık pulu" hastası Hatice Dindar, küçükken kendisiyle dalga geçildiğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü, Gökgedik, Kayrak, Yukarı Bozkır, Osmancık, Dalbahçe ile Güney mahallelerinde yaşayan 150 kişi 'Balık pulu' olarak bilinen iktiyozis hastalığı ile mücadele ediyor. Hastalığa yakalanan vatandaşlar ciltlerinin pul pul olması nedeniyle güneşe çıkamıyor. Soğuk ve tozlu ortamlardan uzak durmak durumunda kalan hastaların yaşamları da kabusa döndü. Duruma el atan Sağlık Bakanlığı hastalığın etkisini azaltan yerli ilacı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. İlaç hastalığın etkisini azaltarak bütün vücuda yayılmasının önüne geçiyor.



Yemek yerken dışlandı, otobüse bile alınmadı

1951 yılında doğduğunu ve doğuştan beri hastalıkla boğuştuğunu belirten iktiyozis hastası Ahmet Gökçe, "Doğuştan beri çekiyorum. Cilt hastalığı nedeniyle askere bile almadılar. Hastalığımın bana bir zararı yok. Sadece soğukta cildimdeki çatlamalar artıyor. Çalışırken bana bir zorluğu olmuyor. Sıcakta ve soğukta biraz acıma yapıyor. Devletimizden Allah razı olsun ilaçlarımızı verdi. Dosyamızla gidip rapor aldık. Ardından da eczanelerden ilaçlarımızı temin ediyoruz" dedi.

Lokantalarda yemek yerken dışlandığını söyleyen Gökçe, bir keresinde İzmir'de otobüse alınmadığını belirtti.



Hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Hastalığı nedeniyle çocukken kendisiyle dalga geçildiğini belirten Hatice Dindar, "44 yaşındayım. Bende de doğuştan beri var. Doğduğumda rahatsızlık çok çektim. Çocukken bile benimle dalga geçenler oldu. Çok rahatsızlık çekiyorum. Cildimde, kolumda çatlaklıklar oluyor. Çok zorluk oluyor. Güneşten fazla etkilenmiyorum ama soğukta cildimde çatlamalar oluyor. Tedavimizin bulunmasını istiyoruz. İlaçlarımızı gönderdiler. Yetkililerden teşekkür ediyoruz. İlaçlarımız rahatlattı bizi. Allah'a çok dua ediyordum. Allah razı olsun. Bu kadarlık rahatsızlığımızı dindirdiler. Çok şükürler olsun" dedi.

İktiyozis hastası Dindar hastalığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Hastalıkla mücadele eden vatandaşlar tedavinin bulunması için çağrıda bulundu.

MANİSA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:38

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:24

AKŞAM 19:00

YATSI 20:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.