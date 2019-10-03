Plastik kasa fabrikasında yangın

Bugün ne oldu?

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan sanayi sitesi içerisindeki plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki sanayi sitesi içerisinde yer alan bir plastik kasa üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plastik kasaların depolandığı bölümde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını diğer bölümlere sıçramadan söndürdü. Plastik kasa fabrikasında çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 13:05

İKİNDİ 16:22

AKŞAM 18:59

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.