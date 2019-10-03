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Kula’da sigara denetimleri artıyor

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde kapalı alanlarda uygulanan sigara içme yasağı için denetimler artıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilgili kurumlar ile birlikte sigara denetimine çıktı.

Kula’da sigara denetimleri artıyor

Manisa’nın Kula ilçesinde kapalı alanlarda uygulanan sigara içme yasağı için denetimler artıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilgili kurumlar ile birlikte sigara denetimine çıktı.
Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ve sağlık personelleri sigara denetimi yapıldı. Denetimlerde "Sigara içilmez" levhası bulunmayan ve masalarda kül tablası bulunan iş yerleri uyarıldı. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen'in de yer aldığı denetimlerin artacağı bildirildi.
Havaların soğumasıyla birlikte insanların kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirmeye başladığını belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sigara içenlerin etrafındaki kişilerin sağlıklı yaşam hakkını elinden aldığını belirterek, "Bilindiği üzere 4207 Sayılı Tütün Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak, Emniyet Amirliği, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle kapalı alanlarda sigara içilmemesine yönelik denetimler yapıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan şunu bilmelerini istiyoruz. Bizim amacımız kişilere veya işletmelere ceza yazmak değil. Bizim asıl amacımız sigara içen kişilerin etrafındaki insanlara sigara dumanıyla zarar vermelerini, yani pasif içiciliği önlemektir. Bizim özgürlüğümüz, başkalarının alanının sınırlarını geçemez. Bu nedenle hiç kimse ben içerim, kendi sağlığım kendi vücudum diyemez. Çünkü kapalı alanda sigara içen kişi başka insanların sağlığına zarar verir. Kapalı alanda sigara içen kişi o anda yanında başka biri olmasa bile sigara dumanının kendi üzerine, mekandaki eşyaların ve duvarların üzerine sinmesiyle daha sonradan bile o mekana gelen kişiye zarar verir. Bir de duruma bu yönüyle bakmak gerekiyor. Ayrıca inanç sistemimizde de bu husus kul hakkıdır. Bu anlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, özel işletmelerden ve vatandaşlarımızdan bu hususa dikkat etmelerini ve kapalı alanlarda sigara içilmesine müsaade etmemelerini istiyoruz" dedi.

MANİSA

03 Ekim 2019 Perşembe

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