TURBELDAK Vişneli-Nazarköy etabını keyifle tamamladı

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK) Pazar günü yeni katılan doğa severlerle birlikte VişneliNazarköy etabını keyifli bir şekilde tamamladı.

Her hafta farklı bir yerde doğaseverler ile buluşmayı hedefleyen TURBELDAK bu kapsamda yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşların da etkinliklere katılımları konusunda davet ediyor.

Kuruluş amaçlarından biri her hafta daha çok insanı doğa ile buluşturmak olan TURBELDAK bu hafta da yeni katılım sağlayan doğaseverler ile VişneliNazarköy etabında keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Her hafta Pazar günleri farklı yerlerde yürüyüşlerin gerçekleşeceği belirtilirken, doğayla iç içe olmak isteyen vatandaşların etkinliklere katılabileceği de bildirildi.

