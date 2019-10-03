Eşinin gözü önünde otomobil çarptı Eşiyle birlikte yolun karşısına geçen bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Manisa’nın Salihli ilçesinde eşiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ankaraİzmir E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Selim Ç. (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır’a (83) çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özçayır’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası eşi Fatma Özçayır’ın feryatları ise yürekleri dağladı.

Polisin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır’ın cenazesi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Selim Ç. gözaltına aldı.

MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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