Manisa'da tekvando kursu başlıyor

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Yunusemre Belediyespor Kulübü, TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde tekvando kursu açıyor.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezinde çocukları spora yönlendirmek amacıyla 5 13 yaş arası çocuklara yönelik tekvando kursu açılacak. Yunusemre Belediyespor Kulübü tarafından verilecek kurs, hafta içi perşembe ve cuma günü 15.00 17.00 saatleri arasında yapılacak. Kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Spor Kulübüne başvurabileceği bildirildi.

MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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