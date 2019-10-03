Yaşlı çifti kaza ayırdı

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ankara -İzmir karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne giden Selim Çay (27) yönetimindeki 45 SA 1236 plakalı otomobil, eşi Fatma Özçayır ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Özçayır'a çarptı. Çevredekiler, kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Özçayır'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Özçayır'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Çay'ı gözaltına aldı.



MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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