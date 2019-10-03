Amatör kulüpten örnek davranış

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

- MANİSA 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınarspor, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine nakdi yardım kapsamında alınan 5 bin TL'yi kulübe harcamak yerine, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Nurlupınarspor Başkanı Gökhan Düzkaya ve yönetim kurulunun kararıyla 5 bin TL yardım ile ihtiyacı olan aileler için erzak paketleri yaptırıldı. Paketler, ailelere dağıtılmaya başlandı. Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya, "Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği parayı, yönetim kurulu ile aldığımız karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya karar verdik. Yöneticilerimiz yaptırdıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan öğrencilere destek vereceğiz. Defter, kalem, kitap gibi eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Biz sadece spor kulübü olmayacağız. Sosyal alanda da üstümüze düşeni yapacağız" dedi.



MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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