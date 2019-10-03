Vali Deniz, Memur-Sen'i ağırladı

MemurSen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, MemurSen’e bağlı sendikaların temsilcileriyle birlikte Vali Ahmet Deniz’i ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren MemurSen İl Temsilcisi Mesut Öner'e Vali Deniz, görevlerinde başarılar diledi. Ziyarette Öner, Vali Deniz'e çiçek takdim etti.
MANİSA
03 Ekim 2019 Perşembe
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