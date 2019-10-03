Ertekin:"Ligin en iyi iki takımın karşı karşıya geleceği bir maç olacak"

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 6. hafta mücadelesinde Cumartesi akşamı deplasmanda karşılaşacağı Yılport Samsunspor maçına odaklanan Manisa Futbol Kulübünde Teknik Direktör İsmail Ertekin, kritik maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ligin en iyi iki takımının karşı karşıya geleceğini söyleyen Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, “Beklentilerimiz iyi bir maç olacağı yönünde. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Son maçta mücadele gücümüzü çok üst düzeye çıkardık. Oyun gücümüzü de biraz daha yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Samsun’da oyun gücümüzü yukarıya çıkarırsak, mücadelemizi de iyi yaparsak, kazanan taraf biz oluruz” diye konuştu.

Ertekin, sözlerini şu şekilde tamamladı:“Kazanmamız için iyi mücadele etmemiz şart. Şu anda moralimizi bozan tek şey Volkan’ın yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Volkan Okumak’ın sakatlığı bizi çok üzdü. Etkili bir oyuncumuzdu Volkan. Bu takım kurulurken birçok oyuncu alındı. Volkan adına çok üzülüyoruz ama onun yerine oynayacak olan arkadaşlarımızın da iyi performans göstereceklerine inanıyorum. Volkan adına da bu maçı kazanmak için gerekli tüm mücadelemizi yapacağız”

MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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