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Arınç'tan Manisa'da Volkswagen değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç: "Almanya'nın ...

İHA

Manisa'da büyük bir yatırıma imza atan Volkswagen ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Almanya'nın büyük bir cesaretle bu yatırımı Türkiye üzerinde karar vermesi emsal olacaktır diye düşünüyorum. Yani 'Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değil, Türkiye'de terör var' bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor" dedi.

Arınç'tan Manisa'da Volkswagen değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç: "Almanya'nın büyük bir cesaretle bu yatırımı Türkiye üzerinde karar vermesi emsal olacaktır diye düşünüyorum" "Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değil, Türkiye'de terör var' Bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor" "1,5 milyar Avroluk yatırımla, 10 bin kişiye istihdam sağlanacak" "Böyle 100 milyonluk, 200 milyonluk 300 milyonluk bir yatırım değil. Türk parasıyla 7-8 katrilyonluk bir yatırımdır ve sürekli genişleyecektir"

Manisa'da büyük bir yatırıma imza atan Volkswagen ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, "Almanya'nın büyük bir cesaretle bu yatırımı Türkiye üzerinde karar vermesi emsal olacaktır diye düşünüyorum. Yani 'Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değil, Türkiye'de terör var' bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç, Manisa SNS Fuarcılık ev sahipliğinde gerçekleştirilen Manisa 3. Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluştu. Kendisi tarafından kaleme alınan "Arınç Küçük Erbakan" adlı kitabının imza günü için memleketi Manisa'ya gelen Arınç, kitabı imzalamadan önce okurlarına seslendi. Manisa'ya 1,5 milyar Euroluk yatırım yapacak olan ve yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlanacak otomotiv devi Volkswagen firmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arınç, Almanların bu yatırımının diğer ülkeler ve firmalar için emsal olacağını belirtti. Arınç, "Önemli bir konuydu. Bittiğini haber aldık. İnşallah Volkswagen Türkiye'de büyük bir yatırım yapıyor. Yatırımın merkezi de Manisa oldu. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde bu yatırımın Türkiye'ye kazandırılması için uzun zamandır bir çaba vardı. Bir taraftan Ekonomi Bakanımız başta olmak üzere bakanlarımız, bir taraftan Yatırım Destek Ajansımız ev sahipliği yapacak olan Manisa Organize Sanayi Bölgemiz, bu yatırımın Manisa'ya kazandırılması konusunda çok gayretli oldular. Hamdolsunki başarıldı. 1,5 milyar Avroluk yatırımla, 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Senede 700 binden fazla araç üretilecek. Manisamıza değil sadece, İzmir'e, Bursa'ya kadar bütün bölgeye yan sanayi dahil olmak üzere esnafı dahil olmak üzere ev sahipleri dahil olmak üzere çalışanları çalışmayanlarıyla büyük bir katma değer sağlayacak bir başarı sağlandı" dedi.

Üretilen araçların yüzde 80'i ihraç olacak
Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği yılda 700 bin araçtan sadece yüzde 20'sinin Türkiye piyasasına sürüleceğini ve geri kalanının ihraç edileceğini vurgulayan Arınç, "Başka markaları da bünyesine katan Volkswagen dünya devi. Bildiğim kadarıyla dünyada 100'den fazla yerde fabrikaları var. Hatta Uzak Doğu'ya kadar bazı imalatları yapıyorlar. Türkiye'ye ve Manisa'ya bunu kurulması için Cumhurbaşkanımız çok büyük gayret sarfettiler. Çünkü bu çok artı bir değer. Ünlü bir firmanın yüksek bir yatırımla Türkiye'ye gelecek olması otomotiv sanayisinde ihracatıyla, çünkü 700 binden fazla aracın sadece yüzde 20'sini buraya harcayacaklar, geriye kalan doğrudan ihraç olacak. Girdiği yerden çıktığı yere kadar Türkiye'ye çok büyük bir değer kazandıracak. Organize Sanayi Bölgemizin ısrarlı talepleri sonucunda Volkswagen'in Türkiye'deki şirketi Manisa'da kuruldu. Manisa'da kurulmasının artısı şu; artık kazancı Manisa'da vergilendirilecek. Manisalıların milli gelirden payı artmış olacak" diye konuştu.
Manisa'da milli gelirde büyük bir artış yaşanacağını belirten Arınç, "Bugün Kocaeli, Bursa ve benzeri şehirlerdeki milli gelir 10 bin doların üzerinde bir gelir düşüyorsa. Manisa da mevcut milli gelirini bu düzeye yaklaştırmış olacak. Aynı zamanda gümrük işlemleri de eğer Manisa'da kurulacak fabrika içerisinde ki 4 bin dönüm civarındadır, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla genişledikçe genişlemiştir. Çünkü böyle bir yatırım için gerekli olan miktar asgari bu miktardır. Yunusemre Belediyemiz de Organize Sanayi Bölgemiz de Akgedik bölgesine kadar giden yerlerde bütün araziler tapulaştırılmış ve talepleri karşılanmıştır. Unutmayın ki böyle bir yatırım için Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Polonya'nın çok büyük uğraş verdiğini biliyoruz. Türkiye'ye geldiği zaman da Manisa'dan başka iller de ki onları da haklı buluyorum böyle bir yatırım kendi şehirlerinde yapılmış olsa bundan çok büyük katkı sağlayacaklardır. Ama bizim oradan aldığımız en son haber şu; 'Ülke bazında görüşmeler sürüyor. Eğer Türkiye üzerinde karar verilirse yüzde 100 bu Manisa'da olacak' demişlerdi. Sözleri aynen çıktı. Türkiye oldu ve Manisa oldu. Bundan dolayı çok mutluyum çok sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkeler ve firmalar için emsal bir yatırım"
Almanların yaptığı bu yatırımın diğer ülkeler ve firmalar için emsal olacağını belirten Arınç, "Yatırım hayırlı olsun. Bereketli olsun. Manisamıza bölgemize ve ülkemize çok hayırlı neticeler ihsan etsin. Emsalleri de gelsin. Çünkü Türkiye bir ekonomik sıkıntıyı hissediyor. Kriz demiyorum. Zaman zaman kendi dönemlerimizde de sıkıntılı dönemler oldu. Bunları aştık. 2008 bunlardan birisidir. 94'lü yıllar bunlardan birisidir. 80'li yıllarda buna benzer sıkıntılar olmuştu. Çok şükür biz 2008 sıkıntısını global ölçekteki ekonomik krizi Cumhurbaşkanımız o dönemde Başbakandı, 'Kriz bizi teğet geçecek' sözleriyle karşılamış, nitekim de öyle de olmuştu. Bugün farklı şekilde dışarıdan daha çok ama içeriden de buna ayak uyduran bir takım çevreler Türkiye'yi ekonomik bakımdan sıkıntıya düşürmek istiyorlar. Geçmişte Türkiye'ye yatırım yapan ülkeler ve firmalar biraz hasis davranmaya başladı. Böyle bir zamanda biz yatırım yapın diye kırmızı halıları sermemize rağmen ayaklarına Türkiye'ye karşı sırtını dönen ülkeler içerisinde Almanya'nın büyük bir cesaretle bu yatırımı Türkiye üzerinde karar vermesi emsal olacaktır diye düşünüyorum. Türkiye yeniden cazip bir ülke olacaktır. Yatırımlar içerisinde özellikle. Doğrudan yatırıma harcanacak para ile sadece Manisa değil Türkiyemiz de nefes alacaktır. Yani Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değil, Türkiye'de terör var, bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor. Böyle 100 milyonluk, 200 milyonluk 300 milyonluk bir yatırım değil. Türk parasıyla 78 katrilyonluk bir yatırımdır ve sürekli genişleyecektir, büyüyecektir. Sokaktaki taksi şoföründen esnafına kadar herkesi ilgilendirecek bir gelişme olacaktır. Manisa, Türkiye adına bütün dünyaya güvence verdi. 'Gelin burada hepiniz rahat edeceksiniz. Size kucak açan bir ülke var, bir şehir var. Gelin yatırımlarınızı burada yapın' deme imkanımız olacak" dedi.
Arınç konuşmasının ardından kitabını imzaladı.

MANİSA

03 Ekim 2019 Perşembe

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