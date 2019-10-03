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Fanatik Fenerbahçeli Samet'e Başkan Çelik'ten sürpriz hediye Vedat Muriç imzalı forma hediye edildi

İHA

Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, merkezde tedavi gören hastalar ile bir araya geldi. Ziyaretinde bir de sürpriz yapan Başkan Çelik, Fenerbahçe fanatiği Samet Anıl Kuşcu adındaki gence, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç tarafından imzalanan Fenerbahçe forması hediye etti.

Fanatik Fenerbahçeli Samet'e Başkan Çelik'ten sürpriz hediye Vedat Muriç imzalı forma hediye edildi

Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, merkezde tedavi gören hastalar ile bir araya geldi. Ziyaretinde bir de sürpriz yapan Başkan Çelik, Fenerbahçe fanatiği Samet Anıl Kuşcu adındaki gence, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç tarafından imzalanan Fenerbahçe forması hediye etti.
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, burada tedavi gören hastalar ile buluştu. Ziyaretinde Başkan Çelik’e Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu ve Mehmet Kavas ile AK Parti Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyeleri Nedim Diyemli ve Dilek Samanlı da eşlik etti. Başkan Çelik, merkezde tedavi gören hastalar ile bir araya gelirken, Şehzadeler Mehter Takımı da onlar için konser verdi. Ege Hayat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören hastalardan, müzikle de ilgilenen Samet Anıl Kuşcu adındaki genç, Şehzadeler Mehteri ile marşlar okudu ardından ilahiler seslendirdi. Mehter konserinin ardından merkezde tedavi gören hastalara ve katılımcılara hitap eden Başkan Çelik, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Çelik, “Mülkiyeti belediyemize ait ancak işletmesi özel bir şirkette olan rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 92 değerli vatandaşımız ile bir aradayız. Rabbim hepimize sağlık, afiyet versin. Allah devletimize zeval vermesin. Ne mutlu ki devletimiz tedaviye muhtaç olan siz değerli hastalarımızı burada barındırıyor, desteklerini sağlıyor, eğitimler etkinlikler gerçekleştiriyor ve insanca, huzur içinde yaşamanızı temin ediyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Dünya hayatının bir imtihan olduğunu kaydeden Başkan Çelik, sağlığın da hastalığın da hastaya bakmanın da bir imtihan olduğunu dile getirerek, “Rabbim tüm imtihanları kazananlardan eylesin. Samet kardeşim de burada tedavi görüyor. Bize ilahiler, marşlar söyledi. Gitar da çalabiliyor. Tabi bir de Fenerbahçe hayranı. Vedat Muriç'i de en çok hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu. Biz de istedik ki Samet’i sevindirelim. Fenerbahçe Kulübü’ne rica ettik, imzalı bir forma talep ettik. Bizzat Vedat Muriç'i tarafından imzalanan Fenerbahçe formasını Samet kardeşimize takdim edeceğiz. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Mehter konserini de o kadar güzel dinliyor, o kadar güzel tepkiler veriyorsunuz ki bunun için de sizlere teşekkür ediyorum. Allah daha nice güzel vesileler ile bir arada olmayı hepimize nasip etsin. Hepimize sağlıklı, huzurlu, hayırlı günler diliyorum.” şeklinde konuştu.
Başkan Çelik, daha sonra Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç tarafından imzalanmış Fenerbahçe formasını Samet Anıl Kuşcu adındaki gence takdim etti. Çok sevdiği futbolcunun imzaladığı formayı hemen üstüne geçiren Kuşcu, sevincini gitarıyla verdiği konserle gösterdi.

MANİSA

03 Ekim 2019 Perşembe

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