Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, saat 18.00 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak üzerinde meydana geldi. 45 AAY 676 plakalı hafif ticari kamyonetle 4229 Sokak üzerindeki boş bir araziye gelen Tayfun Güney (31) ve Yücel K. (33) burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Yücel K. araç içerisindeki ruhsatsız tabancayla Tayfun Güney’e doğru 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney’in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tayfun Güney’i Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Güney’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Olayın şüphelisi Yücel K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara kaçırdı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri bölgede yaptığı geniş çaplı incelemede taşın altına saklanmış bir adet tabanca buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araç incelenmek üzere çekici vasıtasıyla emniyete götürüldü. Ayrıca bölgede 4 adet boş kovan, araç içerisinde ve aracın yakınlarında boş senetler buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:39

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