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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kula’da yangın

İHA

Kula’da yangın

Manisa’nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın, saat 23.45 sıralarında Kulaya bağlı Yurtbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Nafiz Topdemir’e ait evden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden ev sahibi Topdemir ve mahalle sakinleri, durumu 112 Acil İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın esnasında dumandan etkilenen ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle fenalaşan ev sahibi Nafiz Topdemir, olay yerinde bulunan 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının çıkış sebebi araştırılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri de yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

MANİSA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
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