Akhisarspor 4'te 4 istiyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

TFF 1'nci Lig'de art arda aldığı 3 galibiyetle liderlik koltuğuna oturan Akhisarspor, yarın Giresunspor deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Giresun Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Özgüç Türkalp yönetecek.

Bu sezon ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manisa ekibi, 13 puan topladı. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanla sondan 2'nci sırada yer alıyor. Giresunspor'un bir an önce çıkış yakalamak istediğini söyleyen teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Dikkatli olup kendi futbolumuzu sahaya yansıtmalıyız. Kazanıp milli maçlar için verilecek araya zirvede girmek istiyoruz" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Taha görev yapamayacak. Çekdar'ın da maça yetişmesi zor.

Akhisarspor'un Giresunspor karşısına Gökhan Vrsajevic, Alperen, Cocalic, Musa Nizam, Aykut, Rotman, Muhammet Reis, Burhan, Erhan, Cikalleshi ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.



MANİSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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