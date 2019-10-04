Başkan Kayda, üretim serasındaki işçilerle buluştu

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ağaç fidanlığını ziyaret ederek işçilerle kahvaltı yaptı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı Üretim Serası ve Ağaç Fidanlığını ziyaret ederek işçilerle kahvaltı yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu ile birlikte üretim serasını ziyaret eden Başkan Kayda, mesaiye hazırlanan işçilerle tek tek tokalaşarak işlerinde kolaylıklar diledi. Park ve Bahçeler Müdürü Burak Ataoğlu’ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Kayda, Salihli’nin dört bir tarafını dört mevsim çiçeklerle güzelleştiren çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Belediye birimlerine bağlı şantiye ziyaretlerine devam edeceğini belirten Başkan Kayda, "Salihli Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Belediyemize bağlı tüm birimlerde özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum. Belediyemizin bütün birimlerinde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Salihli'ye ve 102 mahallemize hep birlikte hizmet ediyoruz" dedi.

MANİSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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