Manisa TSO’da ‘Okul Servisi Şoför Eğitimi’

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, ülkemizde trafik kazalarından kaynaklı meydana gelen can kayıplarını en aza indirgemek ve bu konuda kamuoyuna gerekli farkındalığı oluşturmak amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi’nde görevli polis memurlarının sunumlarıyla ‘Okul Servis Şoför Eğitimi’ konulu seminer düzenlendi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 11 nolu meslek gurubu üyelerinin katıldığı seminerde ‘Güvenli Sürücülük, Trafikte Doğru Alışkanlıklar ve Trafik Ekipleri Tarafından Yapılacak Denetimlerde Aranacak Taşıma Kriterleri’ konu başlıkları hakkında bilgilendirmenin yapıldı. Ayrıca seminerde, 25 Ekim 2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’ de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren ‘Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ ile okul servis araçlarını kullanan şoförlerin Meslek Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alması zorunlu hale getirilen ve 03/09/2019 tarihinde uygulamasına başlanacak olan Servis Aracı Şoförü Seviye 3 belgesi hakkında sektör temsilcileriyle gerekli bilgiler paylaşıldı.

Uygulama kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından servis aracı şoförlerine mesleki yeterlilik belgesi talep toplama ve kayıtların başladığı hatırlatılarak gerekli uyarılar yapıldı.

MANİSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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