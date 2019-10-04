Çocuklar, can dostlarıyla vakit geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklar, can dostlarıyla vakit geçirdi

İHA

Turgutlu Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde hayvan dostlarını ağırladı.

Çocuklar, can dostlarıyla vakit geçirdi

Turgutlu Belediyesi Hayvan Tedavi ve Bakım Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde hayvan dostlarını ağırladı.
Turgutlu’da eğitim veren ana okullarının minik öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret ettiler. Öğretmenler ve idarecileriyle birlikte bakım evini gezen öğrenciler çalışmalar hakkında bilgi alırken, düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Evren Erbaş Ser, Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da yer aldı. Öğrenciler barınakta veteriner hekim olarak görev yapan Yunus Karatosun’dan hayvanların sağılığı ve bakımları hakkında bilgi alırken, hayvan dostu küçük öğrenciler hayvanlar ile yakından ilgilendiler ve yanlarında getirdikleri yiyecekler ile hayvanları beslediler. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, amaçlarının çocuklara hayvan sevgisinin aşılamak olduğunu belirtirken, küçük çocukların diledikleri zaman aileleriyle birlikte hayvan barınağına gelip hayvan sahiplenebileceğini dile getirdi. Başkan Akın, ayrıca yapılan mama bağışları için hem öğrencilere hem de öğretmenlere teşekkür etti.

MANİSA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

99 yaşındaki gazi, askeri törenle uğurlandı
YEREL HABERLER 99 yaşındaki gazi, askeri törenle uğurlandı
Manisa TSO’da ‘Okul Servisi Şoför Eğitimi’
YEREL HABERLER Manisa TSO’da ‘Okul Servisi Şoför Eğitimi’
Volkswagen’den Manisa’da konut talebi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönüm alana kurulması planlanan fabrikanın yan sanayi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı öğrenildi Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği yılda 700 bin araçtan sadece yüzde 20'sinin Türkiye piyasasına sürüleceği ve geri kalanının ihraç edileceği belirtildi
YEREL HABERLER Volkswagen’den Manisa’da konut talebi Akgedik ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Köprübaşı'na ziyaret
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Köprübaşı'na ...
Başkan Kayda, üretim serasındaki işçilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kayda, üretim serasındaki işçilerle buluştu
(Özel) Manisa’da 5 kardeşin okula gitmek için zorlu mücadelesi Servisin gelmediği mahallede kardeşler okula gitmek için dağları, dereleri aşıyor 2’si epilepsi hastası olan kardeşler mahallelerine servis gelmesini istedi
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da 5 kardeşin okula gitmek için zorlu ...
Manisa'nın Samsun sınavı
YEREL HABERLER Manisa'nın Samsun sınavı
Akhisarspor 4'te 4 istiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor 4'te 4 istiyor
Turgutlu'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Turgutlu'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları başladı
(Özel) Minik öğrencilerden hayvanlar için anlamlı etkinlik Manisalı öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için mama aldı kuşlar için kafes yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Minik öğrencilerden hayvanlar için anlamlı ...
Muhtara sorunlarını WhatsApp ihbar hattından iletiyorlar
YEREL HABERLER Muhtara sorunlarını WhatsApp ihbar hattından ...
Manisa’da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını ...
Kula’da yangın
YEREL HABERLER Kula’da yangın
Tartıştığı kişiyi tabancayla sol koltuk altından vuran şüpheli kaçtı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi tabancayla sol koltuk altından ...
Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele ...
Arnavutlardan Başkan Akın’a teşekkür
YEREL HABERLER Arnavutlardan Başkan Akın’a teşekkür
YEGEM’de öğrenci sayısı arttı
YEREL HABERLER YEGEM’de öğrenci sayısı arttı
Fanatik Fenerbahçeli Samet'e Başkan Çelik'ten sürpriz hediye Vedat Muriç imzalı forma hediye edildi
YEREL HABERLER Fanatik Fenerbahçeli Samet'e Başkan Çelik'ten sürpriz ...
Başkan Kayda, MHP İl Başkanı Baysal’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kayda, MHP İl Başkanı Baysal’ı ağırladı
AK Partili Mersinli’den Volkswagen'nin yatırım açıklaması
YEREL HABERLER AK Partili Mersinli’den Volkswagen'nin yatırım ...
Arınç'tan Manisa'da Volkswagen değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Bülent Arınç: "Almanya'nın büyük bir cesaretle bu yatırımı Türkiye üzerinde karar vermesi emsal olacaktır diye düşünüyorum" "Türkiye'ye yatırım yapılmaz, Türkiye güvenilir bir ülke değil, Türkiye'de terör var' Bu sözlerin ne kadar boşa çıktığını bize Volkswagen yatırımı gösteriyor" "1,5 milyar Avroluk yatırımla, 10 bin kişiye istihdam sağlanacak" "Böyle 100 milyonluk, 200 milyonluk 300 milyonluk bir yatırım değil. Türk parasıyla 7-8 katrilyonluk bir yatırımdır ve sürekli genişleyecektir"
YEREL HABERLER Arınç'tan Manisa'da Volkswagen ...
Ertekin:"Ligin en iyi iki takımın karşı karşıya geleceği bir maç olacak"
YEREL HABERLER Ertekin:"Ligin en iyi iki takımın karşı karşıya ...
Manisa Valisi Deniz, iki vatandaşa sigarayı bıraktırdı
YEREL HABERLER Manisa Valisi Deniz, iki vatandaşa sigarayı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X