Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi E96 Karayolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye Turgutlu'dan Salihli istikametinde seyir halindeki Özge Z. idaresindeki 45 RB 494 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada takla atan araçta bulunan sürücü Özge Z. ve ismi öğrenilemeyen yanındaki bir kişi şans eseri yara almadan kurtuldu. Araç kaza yerine getirilen kepçeyle düz çevrilerek bulunduğu yerden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:40

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