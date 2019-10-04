Alman otomotiv devinin yatırım yapacağı Manisa'da gözler gayrimenkul fiyatlarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Alman otomotiv devinin yatırım yapacağı Manisa'da gözler gayrimenkul fiyatlarında

DHA

ALMAN otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapmak için harekete geçmesi üzerine gözler bu kez kentteki gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. Şirketin kurulmasının ardından kentteki istihdamla birlikte konut fiyatlarının ve kiraların da artmasının beklendiği belirtildi.

ALMAN otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yatırım yapmak için harekete geçmesi üzerine gözler bu kez kentteki gayrimenkul fiyatlarına çevrildi. Şirketin kurulmasının ardından kentteki istihdamla birlikte konut fiyatlarının ve kiraların da artmasının beklendiği belirtildi.
Türkiye'de üretim yapmayı planlayan Alman otomotiv devi Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kurdu. Şirketin sermayesi, 943.5 milyon TL olarak belirlendi. Şirket otomobil, kamyon, her türlü motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu. Kent esnafı ve halk, Manisa'ya katma değer katacak yatırımdan memnun olduklarını belirtti.
Manisa'da istihdamla beraber gelen taleple gayrimenkul fiyatları ve kira bedellerinin de artması bekleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve aynı zamanda Manisa Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Bahattin Akyüz, "Öncelikle Volkswagen yatırımı ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bu Manisa için bulunmaz bir nimet. Fabrikanın ilk etapta 56 bin kişiyle çalışacağı, yan sanayileriyle birlikte 20 bin kişiye kadar istihdam sağlayacağını öngörüyoruz. Bu fabrikanın kurulması işsizliğe çare olacak" dedi.
Tarım ve sanayisinin güçlü olması nedeniyle uzun yıllardır Manisa'nın göç aldığını belirten Akyüz, "Volkswagen'in kurulmasından sonra da mutlaka göçler olacaktır. Konut satışları artacaktır. Ama şu an için normal düzeyinde seyrediyor. Şu an halihazırda fabrikanın kurulacağı alana yakın bölgede, TOKİ'nin yapımını sürdürdüğü 5 bin 500 konutluk proje devam ediyor. Müteahhitlerimiz de inşaatlar yapıyor. Şu anda da yok. Fabrika kurulunca da konut sorunumuz olmayacaktır inşallah" diye konuştu.
İMAR SORUNU ÇÖZÜLSÜN ÇAĞRISI
Manisa'nın 30 yıldır süren bir imar sorunu olduğunu belirten Akyüz, "Bu sorunda artık çözülmek için son düzlüğe girdi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 10 yıldır, bu çalışmalar devam ediyor. Son günlerde bu çalışmalar hız kazandı. Üst düzey bürokratlar Manisa'ya, ülkemize yapılan bu yatırımı görerek çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmeleri gerekiyor. Önümüzdeki yıl, yani fabrika kurulmadan önce bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Bu imar sorunu yaşanan bölgede, fabrikaya yakın bölgeler. İmar sorunuyla birlikte kentteki çarpık yapılaşma düzelecek. Bu imar sorunun çözülmesiyle birlikte konut sorunumuz iyice ortadan kalkacak" dedi.

MANİSA

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:40
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:21
  • AKŞAM 18:57
  • YATSI 20:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik ellerden kuşlara sıcak yuva
YEREL HABERLER Minik ellerden kuşlara sıcak yuva
Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular
Kula’da amatör spor haftası kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Kula’da amatör spor haftası kutlamaları başladı
Manisa Şehir Hastanesinde 'Emzirme Etkinliği'
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde 'Emzirme Etkinliği'
99 yaşında yaşamını yitiren gazi, askeri törenle uğurlandı
YEREL HABERLER 99 yaşında yaşamını yitiren gazi, askeri törenle ...
Başkan Akın huzurevi sakinlerinin duasını aldı
YEREL HABERLER Başkan Akın huzurevi sakinlerinin duasını aldı
Başkan Kayda üretici pazarında alışveriş yaptı
YEREL HABERLER Başkan Kayda üretici pazarında alışveriş yaptı
99 yaşındaki gazi, askeri törenle uğurlandı
YEREL HABERLER 99 yaşındaki gazi, askeri törenle uğurlandı
Çocuklar, can dostlarıyla vakit geçirdi
YEREL HABERLER Çocuklar, can dostlarıyla vakit geçirdi
Manisa TSO’da ‘Okul Servisi Şoför Eğitimi’
YEREL HABERLER Manisa TSO’da ‘Okul Servisi Şoför Eğitimi’
Volkswagen’den Manisa’da konut talebi Akgedik Mahallesi ile Manisa OSB arasında 4 bin dönüm alana kurulması planlanan fabrikanın yan sanayi ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı öğrenildi Volkswagen'in Türkiye'de üreteceği yılda 700 bin araçtan sadece yüzde 20'sinin Türkiye piyasasına sürüleceği ve geri kalanının ihraç edileceği belirtildi
YEREL HABERLER Volkswagen’den Manisa’da konut talebi Akgedik ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Köprübaşı'na ziyaret
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Köprübaşı'na ...
Başkan Kayda, üretim serasındaki işçilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kayda, üretim serasındaki işçilerle buluştu
(Özel) Manisa’da 5 kardeşin okula gitmek için zorlu mücadelesi Servisin gelmediği mahallede kardeşler okula gitmek için dağları, dereleri aşıyor 2’si epilepsi hastası olan kardeşler mahallelerine servis gelmesini istedi
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da 5 kardeşin okula gitmek için zorlu ...
Manisa'nın Samsun sınavı
YEREL HABERLER Manisa'nın Samsun sınavı
Akhisarspor 4'te 4 istiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor 4'te 4 istiyor
Turgutlu'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Turgutlu'da bozuk yollarda asfalt çalışmaları başladı
(Özel) Minik öğrencilerden hayvanlar için anlamlı etkinlik Manisalı öğrenciler cep harçlıklarıyla sokak hayvanları için mama aldı kuşlar için kafes yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Minik öğrencilerden hayvanlar için anlamlı ...
Muhtara sorunlarını WhatsApp ihbar hattından iletiyorlar
YEREL HABERLER Muhtara sorunlarını WhatsApp ihbar hattından ...
Manisa’da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını ...
Kula’da yangın
YEREL HABERLER Kula’da yangın
Tartıştığı kişiyi tabancayla sol koltuk altından vuran şüpheli kaçtı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi tabancayla sol koltuk altından ...
Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 207 bin 750 litre kaçak üretim şarap ele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X